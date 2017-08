Mattsson: Vi kan noget som hold

FODBOLD: Thisted FC overraskede det meste af Fodbolddanmark, da de i premiererunden i NordicBet Ligaen sejrede med 2-1 på hjemmebane mod Superliga-nedrykkerne fra Viborg FF.

Sæsonmålsætningen er dog stadig den samme i Thisted.

- Vi ved, at vi er et hold, der skal slås for at blive i rækken, men samtidig er vi også et hold, der kan levere hver eneste gang. Vi kan sådan set besejre alt og alle - men det er ikke det samme som at sige, at vi ender i top-tre, siger træner Joakim Mattsson.

- Når man kigger på trupperne i rækken, så har vi ikke den bedste trup. Men vi kan noget som hold. Vi kommer som oprykkere med en masse gejst, med en masse ærgerrighed og en masse vildskab, og det er det, vi skal forsøge at udnytte. Og så er det samtidig min opgave at guide dem lidt på vej, når vi er oppe imod et hold som Roskilde, der har masser af erfaring fra de gode rækker og de store kampe, siger han.

Søndag gæster holdets Roskilde FC, der har mange spillere med Superliga-erfaring.