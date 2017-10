Mattsson forventer bedre præstation

FODBOLD: Sidste gang de mødtes, sørgede Thisted FC med en sejr i første spillerunde for, at Viborg FF’s nedrykkere fyrede Johnny Mølby som cheftræner. Nu venter så sandsynligvis en modstander i en helt anden opstilling, når thyboerne søndag gæster Energi Viborg Arena.

Derfor tillægger thyboernes cheftræner, Joakim Mattsson, det heller ikke den store betydning, oprykkerne fra Thy vandt førsterundekampen i NordicBet Ligaen med 2-1.

Omvendt kigger cheftræneren på oprykkernes sidste kamp, hvor TFC tabte 1-0 til Nykøbing FC.

- Vi skal være betydeligt mere aggressive, end vi var mod Nykøbing, siger Joakim Mattsson.

Cheftræneren ser gode muligheder for, TFC opper sig.

- Jeg står med en god fornemmelse. Vi havde en svipser resultatmæssigt og som hold mod Nykøbing, og det har vi kigget på. Jeg tror på, vi slår tilbage søndag; i hvert fald når det gælder præstationer. Og så håber vi, det er nok til point, siger cheftræneren.

Han udnævner Viborg til favorit, selvom TFC som efterårets helt store overraskelse lige nu ligger nummer to i 1. division.

Joakim Mattsson forventer, det vil kræve en stor indsats fra thyboerne at holde Viborg fra fadet.

- Vi er nødt til at yde alt det, vi kan som hold, for at have en chance. Viborg er et stærkt mandskab, siger Joakim Mattsson.

TFC på andenpladsen mangler søndag den karantæneramte forsvarsstyrmand Matej Podstavek og skadede Mads Vang.