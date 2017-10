Mattsson regner med ændret Skive-taktik

FODBOLD: Top mod bund. Rivalopgør. Rækkens bedste udehold mod det ene af de to hold, der deler den tvivlsomme ære som pointmæssigt ringest på hjemmebane. Og så har både Thisted FC’s anfører og cheftræner tidligere været i Skive IK.

Søndag kan derfor på mange måder blive et specielt opgør, når oprykkerne på andenpladsen fra TFC gæster agterlanternen fra Skive IK.

De sejrsløse skibonitter har hidtil i sæsonen holdt fast i den samme taktik, men det tvivler TFC-cheftræner Joakim Mattsson på bliver tilfældet mod TFC.

For her falder Skives fokus nok mest af alt på at få sæsonens første sejr i NordicBet Ligaen, mere end fokus lægges på de mere langsigtede mål om at implementere en bestemt spillestil, mener Joakim Mattsson.

- Hvis jeg var træner for Skive, er jeg ikke sikker på, jeg ville gøre nøjagtig det samme som i de sidste 10 kampe og håbe, det gav point, siger Joakim Mattsson.

Derfor fremstår Skive-kampen også svær at forberede sig på. For man kan ikke regne med, Skive vil, hvad de plejer, eller at Skive stiller op, som de plejer.

Joakim Mattsson understreger derfor vigtigheden af, at TFC kan omstille sig under kampene. I sæsonens første 10 runder har TFC vist, de kan forvare sig dybt, presse højt og være gode med bolden i længere perioder som sidst om Vejle.

De forskellige kompetencer kan blive nødvendige i jagten på de tre point.

- Det er rigtig vigtigt for os at vinde, for så kan vi lægge afstand til Skive, og Skive får det svært, hvis ikke de slår os, siger Joakim Mattsson.

Thisted FC er søndag uden skadede Tobias Mølgaard og Jákub Thomsen, mens Jeppe Svenningsen sidder ude med karantæne.