Maveonde tappede Vingegaard for kræfter i første Vuelta-uge

Jonas Vingegaard så ikke ud til at have ramt samme form som i Tour de France, da første uge af etapeløbet Vuelta a España begyndte for lidt over to uger siden.

Men langsomt er pilen begyndt at pege længere og længere opad for den danske cykelstjerne, som kørte først over stregen på 13. etape og ligger nummer tre i det samlede klassement.

Nu forklarer han over for TV 2 Sport en del af årsagen til den noget sløjere start på løbet.

- Jeg har været mere ramt af et maveonde, end jeg har givet udtryk for. Jeg lider ikke af det længere, men det gjorde jeg i første uge. Da var jeg tappet for kræfter, siger han.

På 4. etape var han særligt hårdt ramt, og det tog noget tid for danskeren at komme oven på igen.

- Det er første gang i noget cykelløb, at jeg har den slags problemer. Jeg plejer at gå fri af sygdom. Det gjorde jeg ikke denne gang, og efter det, jeg har været igennem, er jeg glad for stadig at være med i løbet, siger cykelrytteren fra Glyngøre.

Skal Jonas Vingegaard gå hele vejen og vinde sin anden grand tour i 2023, kræver det, at han overhaler sine to holdkammerater Sepp Kuss og Primoz Roglic i det samlede klassement.

Mandag holder Vueltaen hviledag, men etapeløbet fortsætter tirsdag med 16. etape fra Liencres Playa til Bejes. Det hele slutter søndag i Madrid.

/ritzau/