Med en måneds forsinkelse: AaB cruisede i pokalkvartfinalen

FODBOLD:AaB levede op til favoritværdigheden og spillede sig onsdag aften videre til forårets kvartfinaler i Sydbank Pokalen. I en kold og våde Køge Idrætspark besejrede superligaholdet det lokale 1. divisionshold fra HB Køge med 3-0.

AaB tog fra starten teten i kampen, og det krævede blot en præstation på det jævne at løse opgaven. Allerede efter seks minutter fik Kasper Kusk en artig chance. Han valgte dog i fri position at firsttime på Patrick Kristensens fremlægning, og afslutningen sad lige på keeperen.

Den fortjente AaB-føring faldt i det 24. minut på en perfekt eksekveret omstilling. Lucas Andersen servede en syleskarp stikning til Oliver Abildgaard, der uden at blinke hamrende superligaholdet foran 1-0.

Kasper Kusk havde mange tilbud i kampen, men skarpheden manglede.

Bedste bud på et HB Køge-tilbud i første halvleg var et langskud fra Sebastian Koch Helsted, som Andreas Hansen forholdsvis let kunne tage sig af.

Fra anden halvlegs start fortsatte AaB med at sidde tungt på kampen, og efter en lille times spil blev det 2-0. Iver Fossum stod klar på kanten af feltet, efter at Lucas Andersen havde fået blokeret sin afslutning, og nordmanden var sikkerheden selv.

HB Køge var dog tæt på et hurtigt modsvar, da Liam Jordan fik en stor chance i feltet, men Andreas Hansen kom flyvende ud af sit mål og blokerede.

Siden kørte AaB sejren i hus - uden at det krævede de store sværslag. Indskiftede Tom van Weert lavede sin anden scoring i to kampe, da han via stolpen øgede til 3-0 med fem minutter tilbage.

I kvartfinalen, der spilles i starten af marts næste år, venter FC København hjemme på Aalborg Portland Park.