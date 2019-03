Med ryggen mod muren: Frederikshavn fremtvinger afgørende ishockeyslag

ISHOCKEY: Der venter en syvende og afgørende DM-kvartfinale fredag aften i Frederikshavn, efter at White Hawks tirsdag aften tog til Esbjerg med ryggen mod muren og vandt 6-3. En sejr, der blev grundlagt på en fantastisk nordjysk 1. periode.

Esbjerg kom ellers stærkt ud i en tempofyldt indledning og havde flere nærgående forsøg mod Tadeas Galansky i frederikshavnernes mål. Det var derfor efter bogen, at hjemmeholdet efter seks minutters spil bragte sig foran 1-0. Pucken blev sendt ind foran Galansky fra en position bag mål, og White Hawks-keeperen var så meget ude af position, at Max French uden de store problemer kunne åbne scoringen.

Hjemmeholdet Esbjerg fik den bedste start og kom foran 1-0 efter seks minutters spil. Foto: Henrik Bo

Frederikshavn slog dog tilbage blot to et halvt minut senere. Fra en position helt ude ved banden løftede Dale Mitchell pucken stille og roligt mod mål, og den gik forbi både venner, fjender og målmand Nicolaj Henriksen til udligning 1-1.

To hurtige nordjyske udvisninger midt i perioden gav Esbjerg chancen i fem mod tre i mere end et minut, men høgene diskede op med fremragende boxspil og gav intet væk.

Tilbage i overtal tog Frederikshavn teten. Kristian Jensen ramte overliggeren efter et flot sololøb, inden William Boysen efter 15 minutters spil bragte gæsterne foran 2-1. En Esbjerg-back sløsede bag mål og forærede Cam Spyro pucken. Han sendte den snarrådigt ind foran mål, hvor Boysen slog til, før målmanden fik paraderne op.

Så gik det stærkt. En fin redning fra Galansky blev afløst af en hurtig omstilling, hvor Dale Mitchell lidt heldigt fik pucken med og kom alene igennem. Keeper Henriksen fik ikke kontrol på pucken, og så slog Mitchell til på returen til 3-1.

Esbjerg Energy mod Frederikshavn White Hawks I Granly Hockey Arena i Esbjerg. Foto: Henrik Bo

Minuttet senere havde Galansky først en flot redning for Wite Hawks, og på den efterfølgende kontra rundede Dale Mitchell en back og fik sat pucken ind bag målmand Henriksen i to omgange. Episoden blev kigget igennem på video og siden korrekt godkendt, da Esbjerg-keeperen lige nøjagtigt ikke nåede at få blokeret pucken. 3-1 efter 16 minutter.

Men Frederikshavn og i særdeleshed Dale Mitchell var ikke færdig. Et minut senere løftede han fra blå linje en ballonpuck mod mål, og den fik David Freidmann styret ind bag Nicolaj Henriksen til 4-1. Publikum i den tæt besatte Granly Hockey Arena troede ikke deres egne øjne.

Fra 2. periodes start valgte Esbjerg at skifte uheldige Nicolaj Henriksen ud og erstatte ham med Mathias Seldrup. Og selvom den nye keeper stod mere solidt, måtte han dog have stolpen til at hjælpe sig og forhindre Dale Mitchell i at øge til 5-1 otte minutter inde i perioden.

White Hawks-træner Jari Pasanen i aktion på bænken i tirsdagens kamp. Foto: Henrik Bo

I stedet fik Esbjerg reduceret og skabt ny energi godt midtvejs i kampen. En afslutning blev styret foran mål og havnede lidt tilfældigt hos Mark Derlago ved bagerste stolpe, hvor han kunne løfte pucken i mål til 4-2 fra en spids vinkel.

Mod 2. periodes slutning fik Esbjerg en gylden chance for yderligere reducering - via halvandet minuts powerplay i fem mod tre. Hjemmeholdet kom dog ikke tættere på end et stolpeskud fra Max French.

Frederikshavn har en historik med at smide føringer væk i 3. periode, men den bedste medicin mod den sygdom var en hurtig scoring til 5-2. Den kom i powerplay efter mindre end to minutters spil, da aftenens hele store spiller, Dale Mitchell, huggede til i det korte hjørne.

Esbjerg Energy mod Frederikshavn White Hawks I Granly Hockey Arena i Esbjerg. Foto: Henrik Bo

Det var en mavepuster for Esbjerg, som de brugte for længe på at komme sig over. De første tilskuere var også begyndt at udvandre, da hjemmeholdet alligevel fik reduceret til 5-3 med godt frem minutter tilbage. Galansky gav en retur, som Mark Derlago var over som en klapperslange.

Esbjerg tog timeout og satte en heftig slutspurt ind, hvor pucken dansede omkring nordjydernes mål. Med godt to minutter tilbage af kampen tog hjemmeholdet målmanden ud og forstærkede presset, men som det så ofte går, var det i stedet Frederikshavn, der punkterede kampen med en scoring i tomt net. Den var signeret af Cam Spyro.