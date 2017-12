Medaljehøsten 2017 er godkendt

SPORT: Et flot år for dansk idræt på internationalt plan. Sådan lyder det enstemmigt fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i deres status over sportsåret 2017.

I en pressemeddelelse glæder DIF sig over, at det blev til 138 EM- og VM-medaljer, hvilket er 28 flere, end da det senest var år 1 efter et OL. Dengang i 2013 lød høsten på 110 medaljer.

- På trods af vores beskedne størrelse leverede danske atleter i 2017 endnu en flot medaljehøst.

- Vores eliteatleter er fantastiske repræsentanter for Danmark, og der står stor respekt om dansk eliteidræt i hele verden, siger DIF’s OL chef de mission, Morten Rodtwitt.

Han fremhæver Viktor Axelsens VM-guld i badminton, sejlerne Jena Mai Hansens og Katja Salskov-Iversens VM-sejr i 49erFX-klassen samt tennisstjernen Caroline Wozniacki, selv om hendes titler ikke tæller i statistikken.

Medaljerne blev vundet af atleter fra 25 forskellige specialforbund, og DIF hylder mangfoldigheden i dansk sport.

- Det er flot, at vi kan være med i så mange forskellige idrætsgrene. Men konkurrencen fra andre nationer er stor og voksende, og vi har faktisk vundet færre medaljer i år i de olympiske idrætsgrene end i 2013, så vi skal hele tiden være på tæerne for at følge med, siger Rodtwitt.

Hos de 24 specialforbund under Team Danmark i 2017 blev det til 11 guld, 27 sølv og 22 bronze. De sammenlagt 60 medaljer var to færre end 2013.

- Det har været et flot sportsår. 16 ud af de 24 specialforbund, vi samarbejder med, har vundet EM- eller VM-medaljer i 2017, siger Team Danmark-direktør Lone Hansen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Det viser en flot bredde i dansk eliteidræt, og vi kan være stolte af, at et land på Danmarks størrelse formår at præstere resultater på så højt internationalt niveau i mange sportsgrene.

