Medaljeregn: Thisted Skyttekreds er danmarksmestre i luftskydning for juniorer

THISTED:Der er medalje regn i Thisted Skyttekreds. Ved DM i Vingsted vandt skyttekredsens juniorhold guld i 15 meter luftriffel og bronze i 15 meter kaliber 22.

De fire guldvindere er Nicklas Sørensen, Christoffer Jensen, Maya Worm Christensen og Ida Sofie Østergaard Thomsen mens Mads Fisker Larsen vandt sølv i individuel junior 2.

Det blev til ni medaljer i alt for de unge luftskytter.

Dygtig træner

Det er ikke tilfældigt, at de unge skytter er dygtige, for de er nemlig trænet af guldfugl og stortalent i luftskydning Anne Bakke Nielsen, der i sidste uge vandt guld i 10 meter luftskydning for juniorer ved EM i Estland.

Hun er rejst fra Estland til Vingsted for at støtte sine skytter, og det har givet pote.

- Jeg nyder at træne og hjælpe dem, fordi jeg ved, hvor vigtigt det var for mig, at der var nogen, der ville hjælpe, da jeg var den alder. Det betyder alt, at jeg kan være der for dem, og hjælpe dem på vej, fortæller Anne Bakke Nielsen.

Ida Sofie Østergaard, Maya Worm Christensen, Christoffer Jensen og Nicklas Sørensen fra Thisted Skyttekreds vandt guld i 15 meter luftriffel for juniorhold mens Mads Larsen (I midten) vandt sølv i individuel junior 2. Privatfoto.

Fællesskab og opbakning

Thisted Skyttekreds er en mindre skyttekreds i forhold til resten af landet, men ifølge træner og EM-vinder Anne Bakke Nielsen, så skyldes det en blanding af konkurrencedygtige unge og det fællesskab, som de har bygget op hos Thisted Skyttekreds.

- Det er kulmineret med, at vi har nogle unge mennesker, som har det sindssygt godt sammen både på banen, men især også udenfor banen. Der er altid en konkurrence indbyrdes, men det skyldes, at ingen vil være med til at trække holdet ned og skuffe sine venner, siger Anne Bakke Nielsen

De unge skytter fulgte med i sidste uge, da deres træner imponerede i Europa, og det gav dem blod på tanden til at gå ud og vinde i 15 meter luftriffel for hold.

Anne Bakke Nielsen har også lært de unge skytter, at de altid skal give hånd til modstanderen, også når de ikke vinder. Men denne gang vandt de slaget, og det håndtryk føltes formentligt en smule bedre end normalt.