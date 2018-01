Medie: Der er ikke udbetalt løn i Lyngby

FODBOLD: De ansatte i Superligaklubben Lyngby har ikke fået udbetalt løn onsdag. Det erfarer Ekstra Bladet.

Ifølge avisen fik spillere og ansatte i klubben tirsdag aften en mail, hvori der stod, at forhandlingerne om klubbens salg endnu ikke var på plads.

Konsekvensen af dette er, at der onsdag morgen ikke er gået løn ind på de ansatte i klubbens konti.

Spillerne mødes onsdag klokken 13 med Spillerforeningen for at diskutere, hvordan man vil forholde sig til situationen. Det kan potentielt ende med, at klubben begæres konkurs.

Lyngby-spilleren Michael Lumb bekræfter over for Ritzau, at spillerne mødes med Spillerforeningen, men han er mere vævende, når talen falder på lønningerne.

Forsvarsspilleren fortæller til Ritzau, at han ikke har kigget på sin konto onsdag aften.

Spørgsmål: Ville du sige det, hvis du havde?

- Nej, det ville jeg nok ikke, siger Lumb.

Klubben har dog ikke kastet håndklædet i ringen endnu.

I kulisserne arbejdes der på højkant for at redde klubben, og ifølge Ekstra Bladet forhandler klubben onsdag med en gruppe investorer med erhvervsmanden Aldo Petersen i spidsen.

Der har tidligere været forlydender om forhandlinger med Premier League-klubben Brighton, men de førte tilsyneladende ikke til en redning.

Ifølge TV2 Sport er en belgisk klub nu inde i billedet i bestræbelserne på at finde en løsning, der kan sikre Lyngbys overlevelse.

Hellerup Finans, der er selskabet, som ejer Lyngby, er under rekonstruktion og har længe forsøgt at sælge klubben.

Da det ikke har været muligt at gennemføre et salg, har det af flere omgange været nødvendigt at tilføre penge for at sikre superligaklubbens drift. Alt i alt i omegnen af 30 millioner kroner.

I sidste sæson havde Lyngby et underskud på 11,7 millioner kroner før skat.

Sportsligt var der mere succes for klubben, der endte på en imponerende tredjeplads i Superligaen i sidste sæson.

/ritzau/