Medie: AaB-angriber har fremtiden på plads

FODBOLD:Tom van Weert er endegyldigt tabt for AaB, hvis man skal tro Brabants Dagblad.

Det hollandske medie skriver, at Tom van Weert, der har kontraktudløb med AaB denne sommer, skifter til græske Volos.

Volos blev i den forgangne sæson nummer syv i den bedste græske række efter at have vundet nedrykningsslutspillet.

Tom van Weert kom til AaB i 2018 fra FC Gronningen i hjemlandet som led i en byttehandel, der sendte Jannik Pohl den anden vej. De seneste måneder har han ikke lagt skjul på, at han ville jagte et eksotisk eventyr, når kontrakten med AaB udløb, og den ambition ser han ud til at få opfyldt nu.