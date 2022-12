Medie: AaB-emne har fundet ny klub

CAEN: Nordjyske har tidligere fortalt om superligaklubben AaB's interesse for den svenske midtbanespiller Anton Salétros. Svenskeren har kontraktudløb i den norske klub Sarpsborg ved årsskiftet, hvorfor han om få dage kan hentes på en fri transfer, men det bliver efter alt at dømme ikke AaB, der får glæde af midtbanespilleren i det nye år.

Ifølge den franske sportsavis L'Equipe er svenskeren i stedet meget tæt på en aftale med Caen i den næstbedste franske række, og dermed får svenskeren opfyldt sit ønske om en ny udfordring uden for Skandinavien. Sådan lød meldingen allerede, da hans navn i sommer blev nævnt i forbindelse med AaB.

L'Equipe erfarer, at Caen er tæt på at have sikret sig den 26-årige midtbanespiller på en kontrakt, der løber indtil sommeren 2025.

Anton Salétros har spillet for Sarpsborg siden februar 2020. I efteråret har han været holdkammerat med Anders Hagelskjær, der har været udlejet til den norske klub, men efter planen nu vender tilbage til AaB.

Caen ligger nummer 7 i Ligue 2 med 23 point for 16 kampe.