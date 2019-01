Medie: AaB takker nej til bud på Jacob Rinne

FODBOLD: AaB‘s svenske målmand Jacob Rinne har indtil nu gjort det fremragende i halvanden sæson i Superligaen, og dermed har flere også fået øjnene op for Rinnes kvaliteter i det store udland.

Faktisk har det været så konkret, at den tyske storklub Bayer Leverkusen er kommet med et bud på målmanden, men AaB har valgt at takke nej.

Det fortæller svenskeren selv i et interview med det svenske onlinemedie fotbolldirekt.se.

Der er kommet et bud, og de har takket nej. Der er ikke så meget, jeg kan gøre, fortæller 25-årige Rinne til footbolldirekt.se.

Jaocb Rinne blev hentet i belgiske Genk i sommeren 2017 og har siden været fast mand i AaB-målet.

Han fortæller i interviewet, at han gerne vil prøve sig selv af i en større liga på et tidspunkt.

- Jeg trives i Aalborg, men jeg skal ikke være her hele livet. Jeg vil gerne ud igen. Det har jeg prøvet en gang, og det er målet, siger han.