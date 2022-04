Medie: Rasmus Lauge vender hjem på lang kontrakt

HÅNDBOLD:Håndboldlandsholdsspilleren Rasmus Lauge er på vej tilbage til dansk håndbold.

Ifølge Midtjyllands Avis er Lauge blevet enig med sin tidligere klub, Bjerringbro-Silkeborg (BSH), der har lokket playmakeren med en lang kontrakt gældende fra 2024.

30-årige Lauge spiller lige nu i Veszprem i Ungarn, men har en klausul i sin kontrakt, der gør at han kan forlade klubben efter sæsonen 2023/24. Aftalen ventes offentliggjort snart.

Ifølge avisen har BSH været i hård kamp med Aalborg Håndbold om at sikre sig den ombejlede stjernespiller.

Den midtjyske klub har med hjælp fra en håndfuld sponsorer "rullet det helt store apparat ud" for at hente Lauge tilbage.

Der skulle således være tale om en kontrakt, der løber i fire eller fem år.

Rasmus Lauge indledte sin håndboldkarriere i Bjerringbro FH og siden Bjerringbro-Silkeborg, inden han i 2013 skiftede til THW Kiel i den tyske Bundesliga.

To år senere byttede han Kiel ud med rivalen Flensburg-Handewitt, som han spillede for med stor succes i fire sæsoner, hvorefter han forlod Tyskland for at fortsætte karrieren hos Veszprem.

Lauge er noteret for 139 landskampe og var med til at blive europamester i 2012 og verdensmester syv år senere. Han har dog også været ramt af flere alvorlige skader, der har kostet mange kampe i landsholdstrøjen.

Han gik således glip af OL i både 2016 og 2021 og sad også udenfor, da Danmark vandt VM i Egypten sidste år.

/ritzau/