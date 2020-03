Medie: EM bliver udskudt til 2021

FODBOLD:Det normalt meget pålidelige franske medie L'Equpe skriver torsdag eftermiddag, at Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, på et møde tirsdag vil offentliggøre, at EM-slutrunden, der skulle være afviklet i juni, skubbes, så den i stedet afvikles i sommeren 2021.

Samtidig vil Uefa offentliggøre, at de store europæiske klubturneringer, Champions League og Europa League, der har deltagelse af FC København, suspenderes indtil videre.

Uefa meddelte torsdag formiddag, at man har sammenkaldt medlemslande og samarbejdspartnere til en videokonference tirsdag i næste uge, efter den verdensomspændende corona-virus får større og større konsekvenser.

Hvis EM-slutrunden udskydes, så er det dårligt nyt for den danske landstræner Åge Hareide, hvis kontrakt udløber denne sommer, hvor han afløses af Kasper Hjulmand.

Foreløbig er der ikke kommet meldinger om, at FC Københavns kamp torsdag aften på udebane mod Istanbul Basaksehir er blevet aflyst.