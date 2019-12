Medie: Nordmand bliver ny sportschef i AaB

FODBOLD:AaB har siden afskeden med Allan Gaarde i oktober jagtet en ny mand til den post, der i fremtiden får betegnelsen sportschef.

Ifølge Ekstra Bladet bliver det norske Inge Andre Olsen, der får stillingen og dermed bliver en del af det nye ledelsesteam.

Inge Andre Olsen kommer fra en lignende stilling i norske Stabæk, og han bliver dermed den øverste sportslige ansvarlige i AaB.

NORDJYSKE har været i kontakt med AaB's direktør Thomas Bælum.

- Jeg har ingen kommentarer. Vi holder fast i, at vi melder en ny mand ud i december, siger han.

Det norske medie VG har talt med nordmanden, der dog ikke vil bekræfte, at han er på vej til AaB.

- Det må tiden vise. Foreløbig er der ingenting at sige om den sag. Jeg er ansat i Stabæk og er lige nu på vej til udlandet for at snakke med spillere om Stabæk, siger han til VG.

Tidligere på ugen fandt AaB en afløser for Poul Erik Andreasen, hvor man ansatte Søren Krogh til posten som fodboldchef. Han blev hentet ind fra en stilling som assistenttræner i FC Nordsjælland.