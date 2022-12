Aalborg Håndbold-stjerne er snart fortid i klubben

AALBORG:Lige nu kører rygtemøllen med et enormt omdrejningstal, når det gælder Aalborg Håndbold. Mange spændende navne rygtes til klubben. Blandt andet Domen Makuc fra Barcelona.

Indtil nu har det dog været lidt svært at få matematikken til at gå op, da Aalborg Håndbold allerede har præsenteret Thomas Arnoldsen som kommende Aalborg Håndbold-spiller fra næste sæson. De vedvarende rygter om endnu en ny bagspiller giver dog mening nu, fordi Aron Palmarsson forlader Aalborg efter denne sæson. Han havde ellers kontrakt til sommeren 2024.

Den islandske stjerne har ønsket at vende hjem til Island af familiemæssige årsager, og det ønske har Aalborg Håndbold valgt at efterkomme.

– Vi har gennem den seneste tid haft en dialog med Aron om at ophæve vores kontrakt, efter hans ønske. Håndbold er altid meget vigtigt for os, men vi må også erkende, at der findes ting i livet som er vigtigere end sport. Det er tilfældet her, og set i det lys har vi naturligvis valgt at imødekomme Arons ønske.

– Derfor stopper Aron hos os efter denne sæson, og selvom det er tidligere end den aftale vi oprindeligt indgik, har vi givet hinanden håndslag på, at hans fokus er 100 procent på at afslutte tiden i Aalborg på bedste vis, udtaler direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

Aron Palmarsson kom til Aalborg Håndbold i sommeren 2021 fra Barcelona. Skader ødelagde store dele af forrige sæson for islændingen, der dog har vist bedre takter i denne sæson, hvor han også har spillet flere kampe.

I store træk har Palmarsson ikke helt levet op til de tårnhøje forventninger, som hans uomtvistelige evner skabte, inden han kom til Aalborg. I glimt har han dog vist sin verdensklasse. Eksempelvis da han mere eller mindre egenhændigt afgjorde sidste sæsons pokalfinale mod GOG.

Den 32-årige bagspiller har også spillet i storklubberne Kiel og Veszprem. Nu vender han hjem til barndomsklubben FH, som han forlod i 2009 til fordel for Kiel.