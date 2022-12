Medie sender Aalborg-stjerne videre

AALBORG:Samarbejdet mellem Aalborg Håndbold og Aron Palmarsson var planlagt til at skulle vare tre sæsoner, men nu tyder alt på, at det samarbejde ophører et år før kontraktens udløb.

Den islandske podcast Sérfræðingsins erfarer, at Palmarsson vender hjem til sin barndomsklub FH efter den igangværende sæson. Samme podcast melder ud, at man forventer en officiel udmelding i dag.

Update: Aron Pálmarsson verður tilkynntur leikmaður FH á morgun. Hann gengur til liðs við liðið næsta sumar.



Ég hef ekki hugmynd afhverju.



En þetta eru stærstu fréttir í íslenskum handbolta síðan hvenær ? https://t.co/VMCcJdjW59 — Arnar Daði (@arnardadi) December 21, 2022

Nordjyske forsøger at få en kommentar fra Aalborg Håndbold.