Medie: Tengstedt skifter AaB ud med AGF

FODBOLD:Fredag formiddag blev det offentliggjort, at den unge angriber Søren Tengstedt havde sagt nej til en kontraktforlængelse med AaB, hvor han ellers har fået en del spilletid i de seneste kampe og er startet inde mod både Brøndby og AGF - to kampe, der har givet sejre.

Søren Tengstedt måtte vente længe med at få et kontrakttilbud i AaB, og i følge Ekstra Bladet, så har den tøven kostet AaB'erne.

Avisen mener nemlig at vide, at Søren Tengstedt i stedet er på vej til ligarivalerne fra AGF, mod hvem Søren Tengstedt for 14 dage siden bankede et flot direkte frispark i nettet.

Tidligere på dagen udtale Søren Tengstedt i en pressemeddelelse, at han selv har valgt at takke nej til tilbuddet fra AaB.

- For mig handler det udelukkende om, at jeg gerne vil prøve noget nyt, og derfor har jeg valgt at finde en anden klub fra den kommende sæson, men jeg vil gerne takke alle i AaB for mine syv år i klubben, lød det fra den 20-årige offensivspiller.