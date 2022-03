Meget tilfreds træner roser indstilling og balance

ISHOCKEY:Der var blevet messet indstilling fra Kasper Degns side op til den første slutspilskamp mod Esbjerg Energy. Den nye Frederikshavn White Hawks-træner fik nogenlunde det, han havde bestilt fra sit mandskab i fredagens 4-2-sejr over Esbjerg.

- Jeg er meget tilfreds. Det handler om at vinde, og det gjorde vi. Når vi så kommer ud over sejren, så er jeg også meget tilfreds med præstationen. Der var en suveræn indstilling og karakter hos spillerne, og vi havde en god balance i både offensiv og defensiv.

- Det var vigtigt, at vi kom ud med den rette attitude. Der er jo sket meget. Drengene har været igennem en lang sæson. Vi er kommet til, og vi kan sige en masse og komme med nok så mange gode ideer, men i bund og grund så gjorde drengene det skide godt, siger Kasper Degn.

Netop indstillingen og evnen til at præstere på isen bliver nogle af de kardinalpunkter, som Kasper Degn vil have fokus på i evalueringen af fredagens kamp og optakten til søndagens kamp i Esbjerg. De to ting kommer ganske givet til at flyde sammen lørdag.

- Indstillingen og konkurrenceniveauet - altså hvor meget man vil konkurrere derude - er nogle af de ting, jeg vil sætte fokus på i vores evaluering. Vi fandt også en flot balance mellem at spille lidt ishockey uden at give alt for meget væk og lukke alt for meget op, siger Kasper Degn, der havde været inde og ændre nogle småting. Der var under alle omstændigheder nogle offensive tiltag, der gav et afkast.

- Vi havde kigget på småting, men det var virkelig små tendenser, vi havde rørt ved, for det var så kort tid, vi har haft sammen, så vi skal også passe på, hvor meget vi skal rykke ved. Det har handlet meget om at alle mand kom på den samme side af bogen igen, siger Kasper Degn.

En af de spillere, der helt tydeligt boltrede sig på isen var Christopher Frederiksen. White Hawks-profilen stod blandt andet bag to syleskarpe pasninger, der satte to gange Brinkman - Jonathan og Sebastian op til en scoring hver.

- Det var en god indsats, vi samlet set fik leveret. Jeg vil sige, at vi 85 procent af tiden kan være tilfredse med det, vi fik leveret. Der vil altid være plads til forbedringer, men det var dejligt at komme foran i serien og få scoret nogle mål, siger Christopher Frederiksen, der kan vise sig at blive en af de spillere, der virkelig kan profitere af en lidt anderledes stil fra høgene.

- Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at vi gerne vil lidt mere fremad i banen, men det er ikke fordi det er de helt store ting, der er blevet lavet om. Man kan dog roligt sige, at det hele gav pote i den her kamp.

Den selvtillid og den tro, som sejren har kastet af sig, skal gerne udmønte sig i flere præstationer af lignende karakter i de kommende kampe. Hvis det bliver tilfældet, så ser det godt ud. Helt konkret skal White Hawks-spillerne forsøge at tage noget selvtillid med videre.

- Det her giver en tro på det. Det viser forhåbentlig også spillerne inde i omklædningsrummet, hvad det kan gøre, når man lægger en arbejdsindsats for dagen. Vi havde i forvejen en tro på, at vi har gode spillere, og det viste de blandt andet her, siger Kasper Degn.

På en aften, hvor Frederikshavn White Hawks måtte undvære Lucas Andersen, måtte Emeli Räsânen forlade kampen tidligt efter at have begået en tackling mod Valdemar Ahlberg, der blev takseret til game misconduct. Det var dog svært for Kasper Degn at sige ret meget om den episode umiddelbart efter kampen.

- Jeg stod langt fra situationen, og jeg har ikke set den på video, så jeg har svært ved at sige noget om den situation, siger Kasper Degn.

Kamp to i kvartfinaleserien spilles søndag eftermiddag klokken 15 i Esbjerg.