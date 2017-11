Meinby: Nye spillere blev forskellen

HÅNDBOLD: Onsdag aften vandt Aalborg Håndbold 24-18 over Mors-Thy i Thy Hallen. Det gjorde de i en tæt kamp, hvor mestrene stak af fra hjemmeholdet til sidst.

Det gjorde Aalborg, da breddespillere som for eksempel Magnus Saugstrup kom ind på halgulvet og viste deres værd.

- De nye spillere begynder at finde hinanden, og vi formår at bruge vores bredde godt. Det er også det, der gør forskellen i sådan en kamp her. Vi skifter ud og bevarer det høje topniveau, siger Jesper Meinby.

Mors-Thy havde ellers styr på gæsterne fra Aalborg i de første 40 minutter. Dermed var det heller ikke en let kamp for gæsterne, der nu er ubesejrede gennem fem ligakampe.

- Vi ved jo godt, når vi kommer herned, at det er et svært sted at spille. Der er ikke mange hold, som tager point i Thy Hallen. Så vi vidste godt, det var en hård opgave, og vi vidste, der skulle hård fight til. Det synes jeg også, vi leverede, siger højrebacken.

Aalborg Håndbold indtager en fjerdeplads i 888Ligaen.