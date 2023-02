Menisken bremsede det store gennembrud i AaB

AALBORG:Der var ikke mange lyspunkter i AaB's vinteroptakt til Superligaen. Men blandt bekymringerne stod 21-årige Jeppe Pedersen som et interessant bekendtskab op til forårets kamp for overlevelse i landets bedste række.

Med to mål og en række gode præstationer bejlede midtbanespilleren fra Hirtshals til en startplads på midtbanen. Det store gennembrud i AaB så altså ud til at være under opsejling, efter han kom tilbage til klubben efter to lejemål og satte sig for at spille superligafodbold.

Pedersen løb dog ind i en stopklods af de helt store kort før superligastarten i 2023. Et brud i menisken betød, at han i sidste uge var under kniven og nu kan se frem mod fem til seks måneders skadespause.

- Jeg fik et mindre brud nede i træningslejren, som måske var skyld i, at det er kommet hertil. Det er en alvorlig skade, men det er også bare rigtig træls timing for mig. Jeg havde fornemmelsen af at have haft en god opstart, og jeg føler, at jeg var inde i en god, personlig periode, fortæller Jeppe Pedersen.

Trænerstaben havde også anerkendt ham for det hårde arbejde, som begyndte at bære frugt i træningskampene.

- Jeg havde snakket med Erik og de andre trænere om, hvor jeg stod. De var alle enige om, at jeg havde haft en stærk opstart. Der er stor konkurrence på midtbanen lige nu, men jeg havde rykket mig, og jeg følte, at jeg var ved at tage næste skridt, lyder det fra ham.

I sidste sæson spillede Jeppe Pedersen for Vendsyssel FF som lejesvend fra AaB. Opholdet kom på bagkant af et halvt år i Skive.

Men denne sommer valgte han altså at se bort fra nye udlejningsmuligheder og for alvor trække i den bolchestribede trøje. I efteråret blev det til seks indhop og et mål i Superligaen, hvilket blev bemærket. Han satte i hvert fald sin underskrift på en to-årig kontraktforlængelse i januar.

- Der var nogle muligheder at se på, men jeg følte, at jeg var klar til at gribe chancen i AaB. Jeg havde rykket mig på de ting, som jeg havde sat mig for, da jeg var lejet ud. Jeg kunne have valgt andre løsninger, men jeg ville være ked af, hvis jeg ikke havde givet det en ordentlig chance at slå igennem i AaB. Derfor var der ikke de store overvejelser fra min side, fortæller han.

- Heldigvis blev vi ret hurtigt enige om, at vi gerne ville give det her en chance, og vi var alle tilfredse med mine lejeophold. Derfor kom kontraktforlængelsen nemt på plads, tilføjer Jeppe Pedersen.

Nu skal han have en skinne på i to uger, inden der kan planlægges øvelser, og genoptræningsperioden på flere måneder påbegyndes. Dermed kom det vordende gennembrud i Superligaen ikke denne omgang.