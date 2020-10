Mere end 100 AaB-hjørnespark uden gevinst: - Vi tager det dybt alvorligt

FODBOLD:Hvis du sidder med en fornemmelse af, at det er længe siden, at AaB har scoret efter et hjørnespark, så er det ikke helt forkert.

I AaB's seneste superligakamp, som var mod AGF, havde nordjyderne syv hjørnespark. Ingen af dem førte til en scoring, hvilket heller ikke har været tilfældet for nogen af de 23 foregående hjørnespark, som AaB har haft i denne sæson. At der ikke er blevet scoret et mål, hvor sparkeren af hjørnesparket kunne skrive en assist på kontoen i de seneste fire kampe er formentlig ikke udsædvanligt i superliga-sammenhæng, men når det handler om AaB, er der tale om en langt længere tørke.

Rent faktisk skal man, når der udelukkende ses på kampe i Superligaen, helt tilbage til hjemmekampen mod Horsens 24. november 2019. Her fandt Kasper Kusk angriberen Tom Van Weert ved forreste stolpe, hvor hollænderen dirigerede bolden over stregen. Siden da har AaB i Superligaen sparket omkring 140 hjørnespark, uden det har resulteret i en scoring.

Træning fordoblet

I den seneste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten er cheftræner Jacob Friis på besøg, og han erkender, at der arbejdes hårdt på at højne scoringsfrekvensen på holdets hjørnespark.

- Når vi planlægger træning fire uger frem, så har vi brugt dobbelt så mange minutter på det som tidligere. Bruger vi så tiden rigtigt, kan man spørge om? Det er ikke sikkert, men det er faktisk noget. som vi bruger en del tid på, siger Jacob Friis i podcasten.

Han understreger samtidig, at arbejdet med hjørnespark og andre offensive standardsituationer i langt højere grad skal bære frugt. Det kan blive afgørende for, om AaB får bidt sig fast i toppen af Superligaen i denne sæson, hvor man er kommet fra land med fem point i de første fire kampe.

- Det (et hjørnespark, red.) er ikke bare en god mulighed, det er det, der kan gøre forskellen på, om du bliver et tophold eller ej. Der ligger ufattelig mange point, som man kan hente på standardsituationer, og det er noget, vi tager dybt alvorligt, siger Jacob Friis.

Ingen undskyldninger

Cheftræneren har i sin tid som assistent for AaB, selv stået med ansvaret for standardsituationer og i den sammenhæng i nogle tilfælde måtte acceptere, at forskellige modstandere ville overmatche AaB i luftrummet. Det vil dog ikke blive hevet frem som en undskyldning med den nuværende trup, der tæller flere hovedstødsstærke spillere som eksempelvis Mathias Ross, Jores Okore og Rasmus Thelander.

- For at vi skal score, kræver det de rigtige løb i feltet og så videre, men det kræver også den rigtige sparker, og når man kigger hjørnesparkene igennem, så er det på nogle af dem få millimeter der mangler, for at vi får udbytte. Elsker man statistik, kan man regne ud, at vi snart må score på et hjørnespark, lyder det fra Jacob Friis.

I Ripodsten vurderer han også AaB's transfervindue og starten på sæsonen. Han har i podcasten selskab af Hobro IK's sportschef Jens Hammer Sørensen og NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt , samt på stort set alle kendte podcastplatforme som iTunes, Spotify, SoundCloud, Podimo mv.