Mere guld til Aalborg: GOG blev fejet af banen

HÅNDBOLD: I dansk håndbold er der ingen over og ingen ved siden af Aalborg Håndbold i sæsonen 2018/2019.

Det blev understreget med eftertryk søndag eftermiddag, hvor Aalborg slog GOG med 38-32 i den tredje og afgørende DM-finale.

Dermed sikrede Aalborg sig det fjerde danske mesterskab i klubbens historie og fuldendte et perfekt år, efter at Stefan Madsen i sin debut som cheftræner tidligere på sæsonen også førte sit hold til sejr i pokalturneringen.

Aalborg Håndbold fik en drømmestart på opgøret. Forsvaret stod stærkt, og et usikkert GOG-hold lavede en stribe tekniske fejl. Det blev kontant straffet af en stærk kontrafase fra Aalborg Håndbold, der efter godt seks minutters spil førte 5-2.

I første halvlegs første halvdel spillede Aalborg generelt blændende angrebsspil, og halvvejs i halvlegen var føringen udbygget til fem mål.

Aalborg-holdets bredde er dog tyndslidt i fraværet af skadede profiler som Andreas Holst og Omar Ingi Magnusson, og det viste sig, da nordjyderne i halvlegens anden halvdel begyndte at skifte lidt ud.

Pludseligt fik Aalborg Håndbold langt sværere ved at komme til gode chancer, og da den indskiftede GOG-målmand Frank Mikkelsen samtidig tog godt fra på de gode muligheder, som Aalborg trods alt spillede sig frem til, kom fynboerne tilbage i opgøret.

En Aalborg Håndbold-føring på 13-9 blev forvandlet til 14-14, inden hjemmeholdet mod første halvlegs slutning igen fik gang i målscoringen. Det gav en aalborgensisk pauseføring på 17-15.

Det gav Aalborg et godt afsæt til anden halvleg, hvor man igen fik en forrygende start. Den indskiftede målmand Kristian Sävarås lagde godt fra land med flere store redninger, og i den modsatte ende hamrede Janus Smarason og Henrik Møllgaard boldene i mål, så Aalborg Håndbold godt seks minutter inde i anden halvleg havde udbygget føringen til 23-17.

Med det spredte duften af guld sig i Jutlander Bank Arena. GOG fik godt nok reduceret til 22-26, men nærmere et comeback kom gæsterne aldrig. To scoringer fra Sebastian Barthold øgede igen Aalborg Håndbolds føring til seks mål, og så var det som om, at selv de mest pessimistiske tilskuere i den totalt udsolgte Jutlander Bank Arena fornemmede, hvor det bar hen.

De sidste 10 minutter af opgøret blev en lang hyldest af det historiske Aalborg Håndbold-hold, der for første gang i klubbens historie vinder både mesterskab og pokaltitel i samme sæson.