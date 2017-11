Mere guld til Aalborgs svømmere

SVØMNING: Med to guldmedaljer og en enkelt af sølv må det siges, at have været en succesfuld søndag for Aalborg Svømmeklub til DM i kortbanesvømning.

Igen var det Mie Østergaard Nielsen, der på trods af et travlt efterår med både studiestart og en deltagelse i Vild Med Dans stod for en guldmedalje, som denne gang blev vundet i 100 meter medley,

Kathrine Bukh Villesen formåede også at komme på podiet igen, denne gang i anledning af en danmarksmestertitel i 800 meter fri.

På herresiden kunne Viktor Bromer indkassere en sølvmedalje for sin indsats i 100 meter butterfly, mens Janus Meinert svømmede sig til en bronzemedalje i 100 meter bryst.