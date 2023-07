Mere konkurrence ryster ikke fravalgt AaB'er

AALBORG:Et meget skadesplaget forår betød, at Andreas Poulsen måtte se til fra tilskuerpladserne i langt størstedelen af kampene, da AaB's nedrykning fra Superligaen blev en realitet.

Nu er den 23-årige venstre back spilleklar igen, men i sommerens to første testkampe mod Vendsyssel FF og FC Midtjylland har han fortsat måttet se til fra sidelinjen.

I stedet har Jakob Ahlmann og Marcus Hannesbo delt spilletiden på venstre back.

- Jeg var ikke helt klar til den første kamp mod Vendsyssel, for der var jeg lige kommet tilbage, og der var ingen grund til at forcere noget. I fredags ville jeg gerne have spillet, men det fik jeg så ikke lov til, konstaterer Andreas Poulsen.

Nordjyske har tidligere berettet, at Andreas Poulsen er et af de navne, som AaB ser velvilligt på at skilles med denne sommer. I sidste uge fik han yderligere en konkurrent til spilletid, da spanske Diego Caballo satte sin signatur på en toårig kontrakt.

- Selvfølgelig sætter det da nogle tanker i gang, når de henter en ny spiller på min plads, men lige nu har jeg egentlig bare fokus på at træne hårdt og komme op i gear igen efter en lang pause, siger Andreas Poulsen.

Som udgangspunkt har han ikke nogen planer om at forlade AaB denne sommer. Der er stadig tre år tilbage af den kontrakt, han skrev under på, da han sidste sommer blev hentet i tyske Gladbach.

- Som det ser ud nu, bliver jeg i AaB. Jeg har kontrakt i mange år endnu, så jeg forventer at blive, siger Andreas Poulsen, der er afklaret med, at der i så fald venter en sæson i landets næstbedste række.

- Vi har selv spillet os ned, så jeg vil gerne være med til at rykke os lynhurtigt op igen, selv om jeg ved, at det kræver hårdt arbejde, siger Andreas Poulsen.

Efter et forår, hvor flere skadesmæssige tilbagefald betød, at den tidligere FC Midtjylland-spiller kun blev noteret for to kampe, erklærer han sig helt klar igen.

- Selvfølgelig var det hårdt ikke at kunne hjælpe holdet i foråret. Det var nogle frustrerende tilbagefald, men det er fortid, så nu kigger jeg fremad. Jeg har holdt mig godt i gang i ferien, så jeg synes, at jeg står et godt sted nu, siger Andreas Poulsen.