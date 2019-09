Mere modgang til Jammerbugt: - Tabellen lyver

FODBOLD: Jammerbugt FC indkasserede tirsdag aften sæsonens første nederlag, da Middelfart vandt 2-0 i Pandrup.

Efter seks spillerunder har Jammerbugt også kun vundet en enkelt kamp og er placeret på ottendepladsen med syv point.

- Jeg synes sgu, at tabellen lyver, for vi har præsteret til langt mere end det her. Igen i dag gjorde vi mange ting rigtigt mod en stærk modstander.

- Jeg medgiver, at vi også selv skal have mere kvalitet i de afgørende situationer, men det har ikke været i nærheden af at være stolpe ind for os i nogle af kampene, og jeg har sgu ondt af spillerne, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

For nederlaget til Middelfart var kendetegnene for Jammerbugts sæson hidtil, mener han.

- Det var en lige første halvleg, hvor de så alligevel kommer foran til sidst, da de kommer igennem ude i siden efter at have begået et kæmpe frispark.

- Det var satme dårligt dommerarbejde, men alligevel kom vi stærkt ud i anden halvleg, hvor vi også har en kæmpe chance for at udligne, men fra kanten af det lille felt rammer vi målmanden, og 25 sekunder senere banker Kim Elgaard den så ind fra 25 meter. Det summer ligesom det hele op, siger Jammerbugt-træneren, der alligevel er fortrøstningsfuld på sit holds vegne.

- Vi har gjort mange ting rigtigt. Det skal vi fortsætte med, for så er det udover min fatteevne, hvis der ikke snart ligger tre point og venter. Vi skal ikke lægge os over i hjørnet og græde, for det får vi ikke tre point af. Vi må fokusere på at finde de sidste procenter, der kan flytte tingene over på vores side, siger han.

Jammerbugts næste opgave er på søndag hjemme mod Aarhus Fremad.