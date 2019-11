Mere prestige end slutspil på højkant, når Jammerbugt møder Thisted

FODBOLD:Efterårets sidste spillerunde i fodboldens 2. division byder på et prestigefyldt opgør mellem Jammerbugt FC og Thisted FC, der mødes i Pandrup.

Thisted indtager aktuelt den sjette og sidste slutspilsplads, mens Jammerbugt ligger lige udenfor det fine selskab. Det vil være lige omvendt, hvis Bo Zincks mandskab vinder lørdagens nordjyske duel.

- Det ville være en god bonus at overvintre i top-6, men det kommer ikke til at definere vores efterår. Det er i lige så høj grad en vigtig kamp, fordi der er så mange indbyrdes relationer og dermed prestige på spil, siger Jammerbugt-træneren.

Der venter endnu seks spillerunder i foråret, før den endelige slutspilsstreg bliver sat, så for Thisted-træner Bo Thomsen handler det også mere om at gå på vinterferie med en positiv oplevelse.

Arkivfoto: Peter Mørk

- Spillerne holder afslutningsfest efter kampen, og her smager det hele bare bedre, hvis de sørger for at få et resultat med fra Pandrup.

Efterårets første møde i Thisted endte med 0-0.

- Det var en uskøn kamp med mange og hårde dueller. Jammerbugt er stærke i det spil, og det skal vi kunne matche, siger Bo Thomsen, der igen kan råde over Mads Vang.

Hos Jammerbugt håber Bo Zinck, at man kan slutte efteråret med at få banket nogle mål i rusen.

- Ud fra statistikken skulle vi have scoret 12-15 mål mere her i efteråret, og så havde vi jo været et tophold. Vi har kæmpet med at udnytte vores chancer, men heldigvis ser Morten UT (tre mål i de to seneste kampe, red.) ud til at være kommet i gang. Nu er det op til de andre at følge trop.

Lørdagens kamp fløjtes i gang kl. 14.00 på Sparekassen Vendsyssel Arena i Pandrup.