Messi fører Argentina til længe ventet VM-titel

Lionel Messi kan omsider kalde sig verdensmester med Argentina. Søndag vandt Argentina over Frankrig i finalen ved fodbold-VM i Qatar.

Der skulle forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence til for at finde en vinder.

Det stod 2-2 efter den ordinære og 3-3 efter den forlængede spilletid. Messi scorede to af argentinernes mål. Kylian Mbappé endte med et hattrick for Frankrig og blev VM-topscorer med otte mål.

Det var Argentinas tredje VM-titel efter triumferne i 1978 og 1986. Og Messi kan nu træde ud af skyggen fra Diego Maradona, der førte Argentina til triumfen i 1986.

Hvis man havde frygtet en taktisk låst kamp, som nogle VM-finaler har været, så blev det nærmest det stik modsatte.

Det var en af de mest underholdende og nervepirrende finaler i historien.

Men i lang tid var der ingen grund til at tro, at finalen skulle ud i dramatisk ekstra tid for at finde en vinder.

I de første godt 80 minutter af kampen var der nærmest kun et hold på banen. Argentinerne sprudlede, mens franskmændene virkede rådvilde, febrilske og nervøse.

Anført af Lionel Messi var Argentina bare en klasse bedre end Frankrig, som slet ikke var til stede i første del af kampen. Frankrig havde ikke et eneste forsøg mod mål i første halvleg.

Angel Di Maria, som missede VM-finalen mod Tyskland i 2014 på grund af en skade, var en afgørende spiller for Argentina.

Juventus-spilleren fremtvang et straffespark midtvejs i første halvleg, da han driblede forbi Ousmane Dembélé og tog et træk ind i feltet.

Dembélé kom et skridt bagefter Di Maria, som efter minimal kontakt faldt til jorden og fik tildelt et straffespark i den tyndere ende.

Det var Messi ligeglad med, og han eksekverede sikkert ved at sende bolden i den modsatte side af, end hvor Hugo Lloris kastede sig.

Efter 1-0-målet løsnede argentinerne endnu mere op for storspillet, og de virkede bare mere klar på opgaven.

Efter 36 minutter leverede argentinerne et mesterstykke af et kontrastød med hurtige afleveringer efter en bolderobring langt nede på egen banehalvdel.

Lynhurtigt røg bolden via Messis elegante yderside videre til Julian Alvarez, der i dybden fandt Alexis Mac Allister, som med en tværpasning spillede Di Maria fri til 2-0-scoringen. Det var fodboldkunst.

Di Maria viste med hænderne et hjerte ud til publikum og var i tårer kort efter målet.

Landstræner Didier Deschamps foretog en dobbeltudskiftning efter 41 minutters spil. Ud røg både Olivier Giroud og Dembele, og ind kom Marcus Thuram og Randal Kolo Muani.

Det hjalp ikke det store. Heller ikke i starten af anden halvleg, hvor Argentina blev ved med at dominere med den solide og trygge tomålsføring i ryggen.

Men pludselig ud af ingenting vendte Frankrig kampen på hovedet med to mål af Kylian Mbappé på under to minutter.

Den indskiftede franske kantspiller Randal Kolo Muani blev væltet omkuld i feltet af Argentinas stopper Nicolás Otamendi. Mbappé omsatte straffesparket til 1-2-reduceringen efter 79 minutter.

Et minut senere hamrede Mbappé 2-2-målet i nettet med en helflugter efter et oplæg af den indskiftede angriber Marcus Thuram.

Flere mål blev der ikke scoret i den ordinære spilletid. Den nu højdramatiske finale skulle ud i en halv times forlænget spilletid.

Argentinerne virkede ikke længere ovenpå, men derimod fysisk trætte og mentalt rystede.

Omvendt var franskmændene ovenpå, og mange af indskifterne hos de forsvarende verdensmestre havde masser af energi.

Alligevel slog Messi til med målet til 3-2 efter 109 minutter. Bolden kunne lige kravle ind over stregen, inden den blev sparket væk.

Det var Messis 13. VM-mål i karrieren. Det er et mere, end brasilianeren Pelé nåede at lave. Messi har scoret syv mål ved dette VM.

Inden slutrunden havde Messi ikke scoret i knockoutfasen ved et VM. I Qatar har han scoret i både ottendedelsfinalen, kvartfinalen, semifinalen og finalen.

Messi har med deltagelsen i finalen også spillet flest VM-kampe. 26 er det blevet til - en kamp mere end den tyske legende Lothar Matthäus.

Men dramaet var ikke slut endnu. En argentinsk arm på bolden gav Frankrig et straffespark. Mbappé fuldendte sit hattrick og tvang finalen ud i et opgør fra pletten.

Her scorede Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes og Gonzalo Montiel for Argentina.

Frankrigs keeper Hugo Lloris, som spillede sin VM-kamp nummer 20 - flest af alle målmænd i VM-historien - magtede ikke at snuppe et eneste af forsøgene.

I den anden ende reddede argentinernes målmand Emiliano Martínez forsøget fra Kingsley Coman, mens Aurelien Tchouameni sparkede forbi stolpen.

Og så hjalp det ikke Frankrig meget, at Mbappé og Kolo Muani begge scorede.

Messi kunne jublende lade sig hylde af sine holdkammerater som midtpunktet i den argentinske triumf.

/ritzau/