Mesterskabsdrøm lever for Fortuna Hjørring efter udradering af FC Thy

Traditionsrige Fortuna Hjørring gjorde kort proces i slutningen af første halvleg mod FC Thy, hvor de afgjorde kampen med tre scoringer på under 10 minutter, og dermed kunne trække sig sejrrigt ud med 4-0.

Der var lagt op til et nordjysk brag i Gjensidige Kvindeligaen i Thisted fredag aften, hvor Fortuna Hjørring gæstede FC Thy–Thisted Q på Lerpyttervej. Der var mange tilskuere på lægterne, og der var blandt andet en masse unge studerende med lidt alkohol i blodet, og de var med til at skabe en fin stemning på tribunen.

Der var grund til at græmme sig for de ellers godt mødte hjemmefans fredag aften. Foto: Lars Pauli

Det var en lige kamp fra start mellem de to hold i mesterskabsspillet, hvor Fortuna Hjørring jagter HB Køge på førstepladsen, imens hjemmeholdet kæmper om sekundære placeringer. Lidt overraskende var det måske, at hjemmeholdet dominerede de første 25 minutter, men chancefordelingen var meget lige med én stor chance til hver og nogle optræk til muligheder.

Herefter satte favoritterne sig på opgøret, og varslet for slutningen af første halvleg kom, da Fortunas Signe Baatrup drønede bolden på overliggeren efter 35 minutters spil. Der gik ikke to minutter, før det ikke bare var et varsel mere.

Fortuna Hjørring bragte sig nemlig foran 1-0 ved Sofie Lundgaard efter et indlæg, der blev prikket ind af spilleren med nummer 9. Og det gik lige pludselig stærkt for Sofie Lundgaard, for tre minutter senere fordoblede hun føringen med en god følt afslutning med venstrepoten.

Det blev endnu mere miserabelt for FC Thy, og det var som om, at Fortuna Hjørrings mål blev smukkere og smukkere. Denne gang scorede Indiah-Paige Riley efter en fremragende lob-frispilning af Karoline Olesen.

Kampfakta FC Thy - Fortuna Hjørring 0-4 (0-3)

Mål: 0-1 Sofie Lundgaard (37. minut), 0-2 Sofie Lundgaard (40. minut), 0-3 Indiah-Paige Riley (44. minut), 0-4 Omewa Joy Ogochuckwu (85. minut).

Advarsler: Camilla Nielsen (50. minut) VIS MERE

Kort inde i anden halvleg var det tæt på at blive 0-4 på måltavlen, men Olivia Holdt Møller misbrugte friløberen, hvor hun dog var presset i skudafviklingen. FC Thy ville dog ikke lægge sig ned uden kamp, og efter 55 minutter havde de chancen for at skabe lidt spænding, men den store chance blev misbrugt af Malene Sørensen.

Det blev herefter slet ikke en lige så energisk og hektisk kamp som hidtil. Kampen lignede, hvad det var, nemlig en afgjort affære, hvor Fortuna Hjørring ikke fandt det nødvendigt at presse tempoet, og FC Thy kunne tilsyneladende ikke presse vendelboerne i forhold til resultatet.

Det var ikke fortjent, at føringen var på tre mål, men Fortuna viste alligevel den klasse, de besidder som mesterskabskandidat, og de gjorde det også senere til 0-4 på tavlen ved Omewa Joy Ogochuckwu.

Der blev ikke scoret mere i opgøret, hvilket betød, at Fortuna Hjørring nu kun er to point efter HB Køge på førstepladsen, men sjællænderne har dog et opgør i hånden, som de spiller lørdag mod FC Nordsjælland. FC Thy-Thisted Q har derimod fire point op til tredjepladsen og hele 18 point op til Fortuna på andenpladsen.

FC Thy-Fortuna Hjørring