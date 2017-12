Mestrene fældet i Skjern

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold tabte onsdag aften et vigtigt skridt i forsøget på at få kontakt med 888 Ligaens absolutte tophold.

På udebane mod Skjern blev det til et nederlag på 29-31, og det betyder, at Aalborg nu er seks point efter onsdagens modstandere, der indtager førstepladsen i rækken.

De forsvarende mestres nederlag i Skjern faldt efter en tæt og intens kamp, hvor Skjern dog hele tiden var et lille skridt foran. Aalborg var således ikke foran en eneste gang, og i kampens afslutning gik en række tvivlskendelser også gæsterne imod.

Aalborg fik en svær start, og efter 10 minutters spil var Skjern foran 6-3, men heldigvis for gæsterne var Søren Pedersen stærkt spillende i målet.

Den tidligere Skjern-målmand vandt et par direkte dueller med Bjarte Myrhol og snuppede også et straffekast fra Anders Eggert, og det hjalp Aalborg til at komme på omgangshøjde ved 6-6.

Derfra var første halvleg en jævnbyrdig og intens affære, hvor kampens to dommere Daniel Krause-Kjær og Nicklas Mark Pedersen kom i fokus med en række diskutable kendelser.

Det ændrede dog ikke på, at Skjern hele tiden var et lille skridt foran, og det gav hjemmeholdet en pauseføring på 14-13.

Kort inde i anden halvleg kom Skjern også foran med to mål, og den føring kæmpede Aalborg længe med at indhente, men midtvejs i halvlegen lykkedes det endelig, da Buster Juul udlignede til 20-20.

Det rystede dog ikke Skjern, der fem minutter senere for alvor havde genvundet overtaget, da Rene Rasmussen bragte hjemmeholdet foran 24-21.

Aalborg kæmpede dog ufortrødent videre og fik ad flere omgange reduceret Skjerns føring til et mål, men da der tre minutter før tid blev dømt en tvivlsom angrebsfejl på Martin Larsen ved stillingen til 28-26, var mestrenes skæbne beseglet.

I det følgende angreb kom Skjern på 29-26, og der blev kampen reelt afgjort.