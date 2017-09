Mestrene jagter oprejsning

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbolds forsvarende danske mestre har fået en skidt start på den nye sæson, så kravet er simpelt, når nordjyderne fredag spiller den første betydende kamp hjemme i Jutlander Bank Arena.

Opgøret mod oprykkerne fra Nordsjælland Håndbold skal udløse to point.

- Vi glæder os til at spille på hjemmebane igen. Vi ved godt, at det er en kamp, hvor vi har alt at tabe, og Nordsjælland har alt at vinde, men vi skal ud at vise, at vi er forsvarende mestre, lyder det fra Aalborg-direktør Jan Larsen.

Aalborg Håndbold har fået to gedigne øretæver i sæsonens første to gældende kampe. Først blev det til et nederlag på ti mål i Super Cuppen mod Skjern, inden ligapremieren på udebane mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV) blev tabt med otte mål.

- Vi har et ungt hold, og der er også nogle spillere, der lige skal spilles ordentligt ind, så jeg er ikke overrasket over, at vi ikke rammer topniveauet fra start. Vi må knokle os til pointene, og så skal spillet nok komme senere på sæsonen, siger Jan Larsen.

Opgøret mellem Aalborg Håndbold og Nordsjælland Håndbold fløjtes i gang fredag aften 19.30.