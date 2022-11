Mestrene har igen fået fast is under skøjterne

AALBORG:Pointene begynder igen at trille ind på kontoen hos ishockeymandskabet fra Aalborg Pirates efter en længere downperiode.

Søndag aften tog de forsvarende mestre den tredje sejr i træk og i modsætning til fredag i Rødovre, så kunne de affærdige Herlev i ordinær tid. Hele 7-2 lød sejrscifrene på hjemme i Sparekassen Danmark Isarena.

Aalborgenserne har dog stadig et pointmæssigt efterslæb og må fortsat nøjes med at indtage fjerdepladsen i Metal Ligaen - med det samme antal point som Odense på tredjepladsen. De to hold har et gab på henholdsvis sejs of syv point op til Herning og SønderjyskE.

Søndagens Aalborg-sejr blev grundlagt på en uhyre stærk 2. periode og en kontrollerende afslutning, mens de første 20 minutter ikke var videre overbevisende.

Aalborg Pirates - Herlev Eagles 7-2 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-1, 4-1, 2-0

Mål: 1-0 Jeppe Jul Korsgaard (4.09), 1-1 Matthias Asperup (7.37), 2-1 Anders Koch (26.15), 3-1 Mikkel Højbjerg (29.52), 4-1 Kirill Kabanov (31.12), 5-1 Trevor Gooch (36.09), 5-2 Alexander Lindqvist-Hansen (38.07), 6-2 Trevor Gooch (56.20), 7-2 Nikolaj Carstensen (56.43)

Udvisninger: Aalborg 3x2 min., Herlev 6x2 min.

Tilskuere: 2377 VIS MERE

Pirates fik en god start med en tidlig scoring. Julian Jakobsen tog en lang tur fra bag mål og ud til blå linje, hvor han lagde pucken mod mål, så Jeppe Jul Korsgaard kunne styre 1-0 ind.

Hjemmeholdet formåede dog ikke at profitere af føringen, for efterfølgende var det Herlev, der havde klart mest fart i skøjterne. To gange fik de gigantiske kontrachancer, hvor heldet var med Pirates, men det kunne af gode grunde ikke vare ved.

Herlev løftede en puck højt mod et trafikeret Pirates-mål, og her endte den løs foran George Sørensen, der måtte se Matthias Asperup klappe udligningen i kassen, og 1-1 var også stillingen efter 1. periode.

Cheftræner Garth Murray kunne se Aalborg Pirates komme flyvende ud til 2. periode. Arkivfoto: Lars Pauli

Hvad end cheftræner Garth Murray har sagt til sine spillere i periodepausen, så virkede det. Aalborgenserne kom flyvende ud til 2. periode og fik fortjent udbytte knap syv minutter inde. Backen Anders Koch tog sagen i egen hånd og fik solo gennem midten af isen og fintede målmanden væk til 2-1.

Det blev 3-1 midtvejs i kampen - efter en gave fra en Herlev-back, der kiksede et clearing. I stedet prikkede Emil Marcussen den videre til Mikkel Højbjerg foran mål.

Minuttet senere blev det også 4-1. Herlev-keeperen reddede et forsøg tæt under mål, men havde ikke styr på pucken, der efterfølgende trillede ud bag ham. Her var Kirill Kabanov hurtig til at hugge til og slukke den sidste gnist hos gæsterne.

Herlev tog en timeout, men det kunne ikke stoppe blødningen. Fire minutter før periodepausen blev det også 5-1. Patrick Bjorkstrand satte Trevor Gooch op, og amerikaneren svigtede ikke.

Så tog Herlev Lukas Horák ud af målet og erstattede ham med Karl Soneff. Det var næppe derfor, men gæsterne fik trods alt pyntet til 5-2 på måltavlen inden 3. periode.

De sidste 20 minutter var Aalborg Pirates i fuld kontrol, og i slutfasen blev der igen lukket op for sluserne. Trevor Gooch satte en powerplay-scoring til 6-2, inden Nikolaj Carstensen lukkede og slukkede til 7-2.