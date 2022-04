Mestrene knuste Fortunas gulddrømme i Hjørring

FODBOLD:De danske mestre fra HB Køge er godt på vej mod endnu en triumf i Gjensidige Kvindeligaen. Mandag knuste de nemlig forfølgerne fra Fortuna Hjørring, der nu ikke kan indhente sjællænderne på egen hånd.

Der er nemlig otte point op til ubesejrede HB Køge, mens der udelukkende er ét indbyrdes opgør tilbage i resten af sæsonen. Dermed synes gulddrømmene mere eller mindre slukkede hos Fortuna Hjørring efter nederlaget på 1-6 i Hjørring.

Her viste gæsterne overlegenhed og var dominerende på tværs af alle spillets aspekter. Alt imens kæmpede Fortuna Hjørring med at finde hinanden på afleveringerne og lignede en skygge af det storhold, der har vundet 11 danske mesterskaber.

Fortuna Hjørring - HB Køge 1-6 (1-3) Mål: 0-1 Cecilie Fløe (14. minut), 0-2 Madalyn Pokorny (17. minut), 0-3 Cecilie Fløe (31. minut), 1-3 Florentina Olar (39. minut), 1-4 Cornelia Kramer (50. minut), 1-5 Kyra Carusa (78. minut), 1-6 Maria Ficzay, selvmål (88. minut) Advarsler: Angela Beard, Fortuna Hjørring (25. minut) Opstilling, Fortuna Hjørring (3-4-3): Adelaide Gay, Maria Ficzay, Janelle Cordia, Angela Beard - Indiah- Paige Riley (Mathilde Vistisen, 66. minut) , Clare Wheeler, Sofie Lundgaard (Omewa Ogochuckwu, 67. minut) - Karoline Olesen (Signe Carstens, 84. minut), Olivia Holdt, Signe Baattrup (Rebekka Frederiksen, 66. minut)

Fra første fløjt var det de forsvarende mestre fra HB Køge, som sad på opgøret. Der skulle således også kun gå kort af et kvarter, før gæsterne bragte sig foran i Hjørring. En bold i Fortuna Hjørrings rækker blev kapret, og da keeper Adelaide Gay ikke kom ordentlig ud i tværafleveringen, kunne Cecilie Fløe med lethed bringe sjællænderne foran.

Få minutter senere udnyttede Madalyn Pokorny en dårlig clearing, da hun gjorde det til en tomålsføring fra distancen.

Efter en halv times spil var Cecilie Fløe igen på plads for gæsterne, da hun udnyttede et stolpeskud fra Nicole Kozlova og gjorde det til 3-0 til de danske mestre.

Kort efter fik Florentina Olar en smule håb ind i det nordjyske mandskab, da hun skrabede en løs aflevering til sig og fik rundet HB Køge-forsvaret. Herfra gjorde hun det til 1-3 i Hjørring.

Dermed var kampen ikke helt lukket, da Fortuna Hjørring gik ind til anden halvleg. Men det blev den hurtigt, da nyindskiftede Cornelia Kramer kom på måltavlen for HB Køge. Den tidligere AaB-angriber løb på en dyb bold, hvorfra hun halvflugtede den over hovedet på Adelaide Gay.

Efter 78 minutter blev endnu et søm slået i kisten, da unge Mathilde Vistisen holdt for godt fast i sin modspiller og begik et straffespark på Madalyn Pokorny. Det eksekverede HB Køge-anfører Kyra Carusa på til en firemålsføring.

I de døende minutter måtte Maria Ficzay se sin mislykkede clearing gå ind bag Gay i mål, og dermed vandt HB Køge med tenniscifrene 6-1 i Hjørring.

Fortuna Hjørring har et forspring på 16 point ned til Brøndby på tredjepladsen i Gjensidige Kvindeligaen.