Mestrene skuffede på egen is

ISHOCKEY: I sæsonens to første møder med Esbjerg Energy har Aalborg Pirates scoret 14 gange, men da de to hold torsdag aften tørnede sammen for tredje gang i sæsonen, lykkedes det ikke de forsvarende mestre at score en eneste gang.

Hjemme i Bentax Isarena blev det derfor til et 0-1-nederlag til Aalborg Pirates, for selv om Esbjerg også måtte vente længe på forløsningen, løb vestjyderne med alle tre point, da Max French halvandet minut før tid afgjorde kampen

Nederlaget var Aalborg Pirates‘ tredje i træk, efter to nederlag til Herning og Rungsted i den forgangne uge. Piraterne skal i aktion igen på søndag ude mod Rødovre.