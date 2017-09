Mestrene sled sig til pligtsejr

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold fik fredag aften en smule oprejsning efter en svær sæsonstart, da oprykkerne fra Nordsjælland Håndbold blev slået med 33-29 i Jutlander Bank Arena i Aalborg.

Før fredagens kamp havde Aalborg Håndbold tabt med først ti mål i Super Cuppen til Skjern og siden med otte mål i sidste weekends sæsonpremiere i 888 Ligaen mod Bjerringbro-Silkeborg, så det var to tiltrængte point, som de forsvarende mestre sled sig til mod Nordsjælland.

Fra kampens start var der ellers ikke umiddelbart udsigt til bedring. Nyindkøbte Andreas Holst brændte sine første fire forsøg, og efter ni minutter førte Nordsjælland med 3-1.

Heldigvis for Aalborg Håndbold leverede Mikael Aggefors varen i målet, og det var stærkt medvirkende til, at norske Sebastian Barthold efter 17 minutters spil kunne give hjemmeholdet den første føring ved stillingen 6-5.

Efter 24 minutter fik Aalborg Håndbold slået et lille hul, da Andreas Holst med sin første scoring bragte mestrene foran 10-7. Senere blev det også 12-9, men det fjernede ikke indtrykket af en problematisk første halvleg for Aalborg Håndbold, der undervejs brændte hele fire straffekast.

Den ineffektivitet udnyttede Nordsjælland Håndbold, så Aalborg måtte nøjes med en beskeden 12-11-føring ved pausen.

Fra anden halvlegs begyndelse kom Aalborg Håndbold dog lettere til målene, og efter 41 minutter fik værterne igen distanceret gæsterne, da Buster Juul scorede til 21-17.

Troede Aalborg Håndbold dermed, at Nordsjælland var knækket, måtte mestrene tro om igen. Oprykkerne kæmpede ufortrødent videre og fik reduceret til 20-21, og 10 minutter før tid kom nordsjællænderne helt op på omgangshøjde, da Lasse Uth udlignede til 23-23.

Det fik Aalborg-træner Aron Kristjansson til at tage time-out, og det gav omgående udbytte for hjemmeholdet, der få minutter senere førte 26-23 efter flere scoringer i tomt mål mod et Nordsjælland-hold, der måtte sande, at en satsning med syv markspillere i angrebet ofte gav bagslag.

Det betød, at Aalborg Håndbold til sidst trods alt kunne køre en forholdsvis komfortabel sejr hjem.