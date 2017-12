Mestrene sluttede med manér

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold gav lørdag sig selv en god juleferie, da årets sidste opgave blev løst med bravur.

På udebane vandt mestrene med 35-28, og dermed ligger holdet fortsat godt til at få en plads i den topfire, der får point med over i forårets slutspil.

I kampens indledning havde Aalborg problemer defensivt. SønderjyskE spillede sig nemt til store chancer, og det gjorde betingelserne svære for Mikael Aggefors, der efter godt ti minutters spil måtte lade sig udskifte uden at have fået fat i målet.

Heldigvis for gæsterne var historien den samme i den modsatte ende af banen, hvor der også blev scoret efter behag, og derfor var stillingen 8-8 efter 10 minutter.

Som første halvleg skred frem, fik Aalborg bedre fat i forsvaret, og et par redninger fra indskiftede Søren Pedersen gjorde, at gæsterne slog et lille hul ved 13-10.

SønderjyskE kom dog igen og op på 13-13, og gæsterne kom i yderligere modvind, da Tobias Ellebæk tog en dum udvisning for dårlig opførsel, men Aalborg fik redet stormen af og gik til pausen foran 17-15.

Fra anden halvlegs start bed SønderjyskE fortsat godt fra sig, men Aalborg fastholdt hele tiden et forspring på to-tre mål.

Det var blandt andet takket være anfører Arnor Altason. Han har haft et svært efterår med meget lidt spilletid, men lørdag bød den islandske veteran ind med flere vigtige scoringer.

Godt halvvejs i anden halvleg virkede luften så til at gå ud af SønderjyskE. Aalborg straffede hjemmeholdets fejl benhårdt, og seks minutter før tid afgjorde Magnus Saugstrup reelt kampen med sin scoring til 31-25.

Derfra var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse, og Aalborg kunne problemløst tage to vigtige point med hjem fra Sønderjylland.

På trods af et efterår, hvor resultaterne undervejs har været en smule svingende, er de forsvarende mestre dermed fortsat fuldt ud i spil til at slutte grundspillet i den topfire, der vil give point med over i slutspillet.

Aalborg Håndbold har ligeså mange point som TTH Holstebro på fjerdepladsen, men det kan dog ændre sig, når vestjyderne senere lørdag har spillet mod HC Midtjylland.