Mesut Özil vier sin fremtid til Arsenal

LONDON: Den tyske verdensmester Mesut Özil har længe været rygtet på vej væk fra Arsenal, men i stedet for et klubskifte til sommer, hvor hans kontrakt stod til at udløbe, har tyskeren i stedet valgt at blive i Arsenal.

Den engelske storklub meddeler, at Özil har underskrevet "en ny langtidskontrakt". Som Arsenal har for vane, er kontraktlængden ikke blevet offentliggjort, men ifølge BBC løber den til sommeren 2021.

- Det har været en af de vigtigste beslutninger i min fodboldkarriere at skulle tage stilling til, og derfor har jeg behøvet at tænke længe over det sammen med alle de personer, der er vigtige for mig.

- Gode ting tager tid. Til slut lod jeg hjertet bestemme, skriver Mesut Özil på Twitter.

Ifølge BBC bliver 29-årige Mesut Özil den bedst betalte spiller i Arsenals historie. Før skat tjener han angiveligt tre millioner kroner om ugen.

I denne sæson har tyskeren med de tyrkiske rødder scoret fire gange i Premier League og lagt op til yderligere syv mål.

Det er særligt evnen til at sætte sine holdkammerater i scene, som Özil er anerkendt for at være en af de bedste til i fodboldverden.

Han kom til Arsenal fra Real Madrid i 2013. Tidligere har han også spillet for Schalke 04 og Werder Bremen.

/ritzau/