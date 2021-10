Mette må på banen til VM i Qatar

Minimum 6500 par migrantfødder har måttet lade livet, for at verdens dyreste fodboldben kan løbe rundt på flotte nye arenaer og modtage folkets hyldest i december 2022. Overvej det lige: 6500 mennesker er døde for noget så ordinært som afviklingen af et fodbold-VM. Det er i sig selv en humanitær katastrofe, som verdenssamfundet med fuld accept har blåstemplet.

Billedet af de mange lig, der på det nærmeste ligger begravet i de betonelementer, som udgør de pompøse VM-arenaer, flimrer på den indre nethinde. En skarpere kontrast til de glade scener, der udspandt sig i Parken tirsdag, er svær at komme på.

Og ja, lad os lige få det afklaret én gang for alle: Danmark burde naturligvis boykotte VM i Qatar, der er et prestigeprojekt bygget på en blanding af korruption og menneskelige tragedier. Det kan der selvsagt ikke være to meninger om.

Simon Ydesen, journalist på sportsredaktionen i Det Nordjyske Mediehus. Foto: Lars Pauli

Naturligvis kommer det ikke til at ske, og ud fra et sportsligt perspektiv er det da heller ikke Kasper Hjulmand og landsholdsspillerne, der skal stilles til ansvar for, at de har været dygtige nok til at kvalificere sig til et VM. Stop venligst alle de gode ideer om, at de danske landsholdsspillere skal boykotte noget, som spillerne har kæmpet et helt fodboldliv for at opnå. Aben sidder altså et helt andet sted.

Det er naivt, hvis man tror, at en dansk VM-boykot vil få nogen indvirkning på Fifas fremtidige beslutninger. Vi er oppe mod en organisation, der beviseligt har været - og måske stadig er - gennemsyret af korruption. Man må som dansker spørge sig selv om, hvilken rolle den tidligere DBU-formand Allan Hansen reelt spillede, da Qatar fik tildelt værtsskabet?

Normalt siger man, at sport og politik ikke skal blandes sammen, men i dette tilfælde ville det være klædeligt, hvis vi havde nogle politikere, der havde format til at gå ud og kæmpe en kamp, som DBU-toppen af helt åbenlyse årsager ikke har lyst til at kæmpe. Det her er nemlig ikke kun et problem, der begrænser sig til begivenhederne på banen. Det er dybt alarmerende, at vores folkevalgte ikke gider eller ikke magter at have en holdning til en begivenhed som fodbold-VM. Tidligere på året udstillede Joy Mogensen sig selv og regeringen, da hun blot lagde sig i slipstrømmen på den noget vage formulering fra DBU, der erkender, at det er en fejl, at Qatar fik tildelt VM-slutrunden. Med den udtalelse kan man overveje, om det ikke var en lige så stor fejl at udnævne hende til kulturminister. Nu er Mogensen fortid, men det er den manglende stillingtagen til VM i Qatar ikke fra politisk side.

Forestil dig, at Mette Frederiksen udviste en brøkdel af den handlekraft i VM-spørgsmålet, som hun udviste i mink-sagen ...