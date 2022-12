Michael Silberbauer færdig i dansk fodbold

Den tidligere landsholdsspiller Michael Silberbauer bliver ny cheftræner i den hollandske klub Utrecht.

Dermed forlader Silberbauer jobbet som assistent i FC Midtjylland, hvor han blev ansat i begyndelsen af denne sæson.

- Muligheden kom ret uventet for mig. Jeg har været rigtig glad for tiden i Midtjylland, og det er der, jeg har følt mig bedst tilpas.

- Det er en fed klub med masser af dygtige og fantastiske mennesker, som hele tiden vil blive bedre. Min udvikling har aldrig stået stille, og derfor har det også været en svær beslutning, siger Silberbauer til FCM's hjemmeside.

Med jobskiftet vender 41-årige Silberbauer tilbage til Utrecht, hvor han som aktiv spillede 113 kampe og senere kortvarigt fungerede som assisterende træner.

Den hollandske klub oplyser, at den nye cheftræner begynder i jobbet allerede onsdag.

- Som spiller og også som assistenttræner har vi lært Michael at kende som en strateg, leder og et bindeled. Han er engageret og har en meget stærk vindervilje.

- Michael kender klubben, kender en del af holdet og ved bedre end nogen anden, hvad der kræves af en Utrecht-spiller, siger klubbens sportsdirektør, Jordy Zuidam.

Utrecht, der ligger på syvendepladsen i den bedste hollandske række, Æresdivisionen, sagde tidligere på måneden farvel til cheftræner Henk Fraser.

Det skete, efter at Fraser havde taget kvælertag på en af klubbens spillere under en træning.

Jobbet i Utrecht bliver Silberbauers første cheftrænerjob i europæisk fodbold. Hans hidtil eneste erfaring som hovedansvarlig for et hold fik han i 2019, hvor han stod i spidsen for Pacific FC i den canadiske Premier League.

Derudover har han haft forskellige ansættelser som assistent i Danmark, Schweiz og Holland.

Hans aftale med Utrecht gælder i to et halvt år.

