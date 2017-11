Middelstart for Rasmus Hjelm

GOLF: En rigtig stærk afslutning holdt liv i håbet for den nordjyske golfspiller Rasmus Hjelm, da han fredag spillede første runde i anden afdeling af Q-School, der tæller som kvalifikation til European Tour og Challenge Tour.

Nordjyden gik de første 18 huller i et slag under par, og det rækker til en placering som nummer 43 i det 74 mand store felt. De 20 bedste kvalificerer sig videre til den tredje og afgørende afdeling af Q-School.

Nordjyden har døjet med en mavevirus i dagene op til turneringen og kom også lidt sløvt fra land, da han var et slag over par efter de første ni huller. Men han sluttede stærkt af med en eagle på allersidste hul, og dermed er han tre slag uden for top-20 efter førstedagen.

Finske Mikael Salminen og franske Franck Daux har taget føringen efter de første 18 huller med en score i syv slag under par - den unge dansker Frederik Dreier er fem slag under par på syvendepladsen.