Midlertidig-Hobro træner: Kan ikke sætte en finger på spillernes indsats

FODBOLD:Selvom Hobro ikke har vundet en fodboldkamp i syv forsøg i 2021, er den midlertidige cheftræner Michael Kryger ikke i tvivl om, at holdet rummer kvalitet nok til at få vendt skuden.

Søndag dominerede de i store perioder men tabte alligevel 0-1 til bundproppen Skive IK i kvalifikationsspillet til 1. division.

- Vi spillede på en pløjemark, som gjorde det svært at spille lækkert fodbold. Vi var dog helt bevidste om, at Skive gerne ville have kampen til at handle om fight og duelspil, og jeg har ikke noget at udsætte på spillernes indstilling, siger Hobro-træner Michael Kryger.

- I sådan en type kamp kan det blive tilfældigheder, der afgør det, men jeg vakler ikke i troen på holdet, for alle træner deres bedste, og jeg er ret sikker på, at kontinuiteten på et tidspunkt vil gøre, at marginalerne går med os, lyder det fra træneren.

Hobro startede kvalifikationsspillet med 10 points luft til nedrykningen, men med ni runder tilbage er forspringet nu skrumpet til otte point.

- Det tager jeg meget alvorligt, og vi skal ikke slække så meget som én procent på tingene, fastslår Michael Kryger.

Det mest positive ved søndagens kamp var, at Oliver Thychosen fik de første fodboldminutter i sæsonen og kan blive en joker i foråret.

- Jeg vil snarere kalde ham dronningen. Han har trænet med længe, og han bliver meget vigtig for os, forudser cheftræneren.