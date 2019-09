Midtbaneprofil bliver i Jammerbugt

FODBOLD:Zander Hyltoft bliver i Jammerbugt FC minimum resten af denne sæson.

Midtbanespilleren, der har en fortid i Hobro IK og Vejgaard Boldspilklub, har således forlænget sin kontrakt, så den nu løber frem til næste sommer, fortæller Jammerbugt FC i en pressemeddelelse.

- Jeg har ikke haft så meget at overveje. Jeg elsker at være her i klubben, har fantastiske holdkammerater, og der er fantastiske mennesker i og omkring klubben, siger Zander Hyltoft i pressemeddelelsen.

Også Jammerbugt-træner Bo Zinck glæder sig over kontraktforlængelsen med Hyltoft, der er fast mand på den centrale midtbane.

- Zander er en rigtig vigtig forlængelse. Han er en spiller, som har flyttet sig meget, siden han kom til klubben for et par år siden, og han er en stor profil hos os nu. Zander har mange kvaliteter og flytter sig stadig meget. Han er dygtig på alle parametre og er meget vigtig for os både i kampene og i dagligdagen. Vi er virkelig glade for det fortsatte samarbejde, siger Bo Zinck.