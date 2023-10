Midtbaneprofil: Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det her om os

Det var en meget atypisk indsats, der blev lagt for dagen af Hobro i 0-1-nederlaget ude mod Næstved. På en fodboldbane, der lader meget tilbage at ønske, fandt himmerlændingene aldrig fodfæste, men det var nu ikke den elendige banes skyld.

- Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det her om os, men det virkede helt ærligt som om, vi manglede noget vilje i den her kamp, og det er under al kritik, siger Mads Freundlich.

- Det virkede som om, Næstved i højere grad kom ud med en indstilling om, at det her skulle de sgu vinde. Det virkede som om, de kom ud med mere vilje end os, og det må ikke ske. Det er normalt sådan noget som rigtig indstilling og vilje, at man altid kan regne med hos et Hobro-hold, påpeger Freundlich.

Mod slutningen af kampen fik Lukas Klitten en stor mulighed for at udligne, men ellers var det meget sparsomt med oplagte chancer til Hobro.

Som kampen skred frem, blev det mere og mere tydeligt, at sydsjællænderne havde bedre styr på spillet på den vanskelige bane, der ikke får mange rosende ord med på vejen af Mads Freundlich.

- Da vi gik ud på banen for at se på den, virkede den egentlig fin nok, men da vi havde afslutningsøvelser under opvarmningen, kunne vi godt mærke, at vi bare trådte igennem banen og ned i et hul. Den var godt nok blød. Jeg har aldrig prøvet noget lignende.

Det så umiddelbart ud til, at Næstved var bedre til at tilpasse spillestilen efter de forhåndenværende forhold. Som kampen skred frem, blev den sjællandske dominans mere og mere udtalt. Måske på grund af den udtalte forskel i viljen hos de to hold. Her scorede Næstved betydeligt højere end Hobro.

- Måske ligger der også noget i, at Næstved er vant til at spille under de her forhold. Det vilde er, at vi fik at vide, at banen er bedre nu, end den var i begyndelsen af sæsonen. Hvis jeg skal være helt ærlig, så løb vi rundt med en fornemmelse af, at det var halvfarligt at spille på den her bane, for du vidste aldrig, om du ville træde ned i et hul, siger Mads Freundlich.

Enig Næstved-kaptajn

Næstveds anfører Jesper Christiansen er 100 procent enig med Mads Freundlich i, at banen er en mindre katastrofe i Næstved. Han forudser, at den kun bliver dårligere frem mod AaB's besøg på Sydsjælland om en måneds tid. Inden da får Vendsyssel FF også den tvivlsomme fornøjelse af en kamp i Næstved.

- Det er en helt katastrofal bane, som vi spiller på. Det er et mirakel, at vi ikke har set alvorlige skader endnu. Jeg tror roligt, vi kan regne med, at banen kun bliver dårligere fra nu af og året ud, siger Jesper Christiansen.

Næstved havde mere vilje i kampen mod et Hobro-hold, der tydeligvis manglede noget for at kunne matche bundholdet. Arkivfoto: Martin Damgård

Han er klar med en advarsel til Vendsyssel FF og AaB i forhold til banens beskaffenhed. De to nordjyske hold kan ser frem til en sjældent set dårlig bane.

Næstved BK - Hobro IK 1-0 Fodbold, NordicBet Ligaen

Mål: 1-0 Mikkel Ladefoged (50. minut)

Hobros hold (3-5-2): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Jesper Bøge, Frederik Dietz - Oliver Klitten (Oliver Overgaard, 74. minut), Villads Rasmussen (Jacob Tjørnelund, 87. minut), Mads Freundlich, Mathias Kristensen (Abdoul Yoda, 60. minut), Lukas Klitten - Muamer Brajanac, Laurs Skjellerup (Sebastian Beraque, 74. minut).

Advarsler: Laurits Bust (39. minut), Souheib Dhaflaoui (64. minut), Næstved

Mathias Kristensen (33. minut), Oliver Klitten (45. minut), Mads Freundlich (81. minut), Hobro

Tilskuere: 1103

- Banen er virkelig elendig, så de andre hold kan godt regne med, at det er en særlig oplevelse at komme til Næstved. Jeg er særligt spændt på, hvordan den ser ud, når vi skal møde AaB til november, for det bliver ikke godt igen, før de har fået gjort noget drastisk ved banen. Det er noget med, at det nye græstæppe, der blev lagt på i sommerpausen ikke har slået rødder, forklarer Jesper Christiansen.