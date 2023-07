Midtbaneprofil nærmer sig afklaring i Vendsyssel

Fremtiden er stadig uvis for Zander Hyltoft, der i sidste sæson var en vigtig brik på Vendsyssel FF's midtbane.

Den 27-årige tidligere Hobro-, Vejgaard- og Jammerbugt-spillers kontrakt er udløbet, og endnu er der ikke en ny aftale på plads.

- Vi forhandler stadig, og jeg håber da, at vi finder ud af det. Min fornemmelse er også, at vi ikke er så langt fra hinanden, så forhåbentlig er jeg klogere i løbet af de næste dage, siger Zander Hyltoft.

Den gensidige vilje til at fortsætte samarbejdet fik man også en indikation på fredag, da Zander Hyltoft trods den uafklarede kontraktsituation var med fra start i Vendsyssel FF's testkamp mod AaB.

- Jeg synes, at der er ved at blive bygget noget spændende op deroppe, og der var meget fremgang i sidste sæson. Der er blevet opbygget en god kultur, som det er en stor fornøjelse at være en del af. Måden, vi spiller på, kan jeg også rigtig godt lide, siger Zander Hyltoft.

Midtbanespillerens kontrakt med Vendsyssel FF udløb 30. juni, og derfor har han ikke trænet med siden fredagens 1-2-nederlag til AaB, og han er heller ikke med i onsdagens opgør mod Hobro.

- Det er noget forsikringsmæssigt, som jeg selvfølgelig ikke vil tage nogen chancer med. Min agent snakker med Vendsyssel, og så må vi se, hvad der sker.

- Jeg har ikke prøvet at stå som klubløs før, så det er da en lidt speciel situation, men det er vel sådan, det er at være fodboldspiller, siger Zander Hyltoft.

Zander Hyltoft kom til Vendsyssel FF fra Jammerbugt FC i sommeren 2020.