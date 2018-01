Mie Ø. er flyttet fra reden

SVØMNING: Aalborg Svømmeklubs store profil, Mie Ø. Nielsen, er flyttet til København. Her har hun sluttet sig til Viktor Bromer og de øvrige danske topsvømmere på det nationale træningscenter i Bellahøj.

- Jeg synes, det var tid til at prøve noget nyt - efter mere end ni år med den samme træner. Jeg tror, det er vigtigt at søge ny inspiration og prøve nye træningsmetoder, hvis jeg fortsat skal have motivationen til at være med på topplan, fortæller 21-årige Mie Ø. Nielsen.

Selvom den næste generation i Aalborg Svømmeklub har mistet et lokomotiv i den daglige træning, har det ifølge cheftræner Eyleifur Johannesson også sine fordele.

- Jeg tror, det er positivt for dem, at de nu kommer mere i centrum. Der er heller ingen tvivl om, at de vil få mere af min opmærksomhed fremover. Det er mere end et fuldtidsarbejde, når man som jeg har haft to svømmere som Viktor (Bromer, red.) og Mie, der er top 10 i verden.

Mie Ø. Nielsen vil fortsat repræsentere Aalborg Svømmeklub, når hun stiller op i konkurrencer.