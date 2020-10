Mie Ø.: Farvel til OL - nu gælder det studierne

AALBORG:Landsholdssvømmeren Mie Ø. Nielsen fra Aalborg Svømmeklub indstiller karrieren.

Det oplyser Dansk Svømmeunion i en pressemeddelelse.

Dermed bliver det ikke til en gentagelse af den bronzemedalje, hun fik med hjem fra OL i Rio i 2016, hvor hun var en del af den danske 4x100 meter holdmedley sammen med Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume.

Den 24-årige svømmer har til trods for sin unge alder haft en karriere, der har strukket sig over mindst 10 år med utallige mesterskaber og internationale topresultater i kølvandet.

Men hendes karriere har også været præget af skader de senere år, og efter længere tids overvejelser har hun nu valgt at indstille karrieren og i stedet koncentrere sig et hundrede procent om sine universitetsstudier.

- Jeg havde planlagt at holde en pause efter OL i Tokyo 2020 for at give min skulder en pause og for at mærke efter, om jeg skulle fortsætte med at svømme. Grunden til, jeg vælger at stoppe nu, skyldes den store usikkerhed, der er i forbindelse med OL-udskydelsen, siger Mie Ø. Nielsen i pressemeddelelsen.

- Jeg har de seneste år været igennem et kompliceret skadesforløb, hvilket til tider har resulteret i, at jeg ikke har kunnet træne optimalt. De seneste undersøgelser af min skulder viser fortsat usikkerhed om, hvorvidt jeg kan nå at blive fysisk klar til OL næste år, hvilket underbygger beslutningen om at slutte min svømmekarriere nu, siger hun.

Sidste aften i Olympic Aquatics Stadium i ved OL i 2016 i Rio de Janeiro. Bronze til Danmark i kvindernes 4x100 meter hold med Mie Ø. Nielsen, Jeanette Ottesen, Pernille Blume og Rikke Møller. Foto: Henrik Bo

OL-bronzemedaljen var et af mange højdepunkter i karrieren, der startede tidligt. Som 14-årig vandt den aalborgensiske svømmer sit første danske mesterskab på 100 meter rygcrawl, og året blev hun kåret som ’Årets Fund’ af Dagbladet Politikeb – blandt andre foran racerkøren Kevin Magnussen.

Siden sit gennembrud i 2011 har Mie Ø. Nielsen stort set været at finde på samtlige podier ved de internationale seniormesterskaber, hun har deltaget i. I 2014 vandt Mie Ø. Nielsen sammen med Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume VM-guld på kortbane i Qatar 4x100 meter medley, og vindertiden på 3.48.86 er den dag i dag forsat den hurtigste europæiske tid, der er svømmet nogensinde.

Mie Ø. Nielsen har gennem et årti boltret sig som en fisk i alverdens klorbassiner, men nu er det slut med svømning på absolut topplan. En lang og smuk karriere er slut. Foto: Henrik Bo

- Svømning har været en central del af mit liv, og sporten har været med til at skabe struktur i min dagligdag og lært mig at arbejde målrettet, hvilket jeg nu glæder mig til at anvende i mit studieliv, siger Mie Ø. Nielsen i pressemeddelelsen.

Selvom hun ikke længere skal konkurrere, vil SvømmeDanmark fortsat støde på nordjydens navn. Aalborg-svømmeren stopper nemlig karrieren med sit navn stående ud for ikke mindre end seks nordiske rekorder fordelt på distancer fra både kort- og langbane. Tilmed er hun indehaver af i alt fem individuelle danske rekorder samt 12 juniorrekorder.