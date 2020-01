Mie Ø. Nielsen kom under OL-kravet i Belgien

SVØMNING:Mie Ø. Nielsen er på vej mod at indfri ambitionen om at kvalificere sig til næste sommers OL i Tokyo.

I hvert fald viste nordjyden i weekenden, at hun i øjeblikket svømmer hurtigt nok til at komme under kvalifikationskravet til legene i Tokyo.

Det skete, da Mie Ø. Nielsen søndag var hurtigst i 100 meter rygsvømning ved Flanders Swimming Cup i Antwerpen i Belgien. Nordjyden tilbagelagde de 100 meter i 1.00.14 minut, og OL-kravet lyder på 1.00.25 minut.

Herrernes 200 meter butterfly ved Flanders Swimming Cup blev vundet af klubkammeraten fra Aalborg Svømmeklub Viktor Bromer, der kom i mål i tiden 1.58.92 minutter. OL-kravet er 1.56.48 minutter.

Danish Open, der svømmes 28. marts til 1. april er udtagelsesstævne til OL.