Mikael ville bidrage til en flot kulisse til landskamp - og det gjorde han

HJØRRING:Masser af flag og opbakning på lægterne - og en ny mand bag trommen.

Selvom det ikke var Vendsyssel FF, der onsdag eftermiddag var hjemmehold på Nord Energi Arena i Hjørring, fejlede stemningen bestemt ikke noget.

Mikael Thirup, der er formand for Vendsyssel FFs fangruppe, havde taget en arbejdsdag ud af kalenderen og i stedet helliget sin onsdag til at skabe nogle gode rammer på tilskuerpladserne til det danske U19-herrelandsholds EM-kvalifikationsdyst mod Georgien.

Landskampen er den første af fire i Hjørring som et led i et samarbejde mellem Hjørring Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU), der går navnet "Velfærdsalliancen", der blandt andet skal sikre kommunens borgeres sundhed og trivsel gennem fodboldsporten.

Som tovholder var Mikael Thirup - grundet det noget særprægede spilletidspunkt klokken 14:00 en almindelig onsdag eftermiddag - ene mand fra fangruppen om at stå for forberedelserne til kampen.

Men det skulle gøres, mente Mikael Thirup.

- Det er vigtigt, at vi her i Hjørring viser, at vi også kan finde ud af at afvikle en landskamp og lave en fed kulisse omkring det, understreger han.

Der blev også plads til et Vendsyssel FF-banner blandt de mange Dannebrogflag. Foto: Bente Poder

Med sig på stadion havde han bragt cirka 200 små Dannebrogsflag fra www.hirtshals-avisen.dk, et banner fra Vendsyssel FF-supportgruppen - og så en tromme.

Og selvom han aldrig tidligere har haft trommetjansen til Vendsyssels hjemmekampe - eller i andre sammenhænge for den sags skyld - blev han alligevel gode venner med den ret hurtigt.

Slå på tromme

Man kunne flere gange høre Mikael Thirups tromme dominere lydkulissen på Nord Energi Arena, også selvom han undervejs måtte give trommestikkerne fra sig. Han blev i øvrigt akkompagneret af et velbesøgt stadion med masser af lokale skolebørn fra Hjørring og omegn.

3418 tilskuere havde fundet vej til stadion denne onsdag.

- Danmark, Danmark, Danmark, gjaldede det således flere gange ned mod de danske U19-drenge. Oliver Ross fra AaB var i øvrigt eneste nordjyske islæt inden for kridtstregerne.

Undervejs i landskampen overlod Mikael Thirup trommerne til en anden - og stemningen forblev i top. Foto: Bente Poder

- Det gør virkelig meget, at der er og bliver lavet noget larm på stadion, når der bliver spillet kamp. Og så er det lige meget, om det er Vendsyssel FF eller U19-landsholdet, der spiller. Det giver bare noget til oplevelsen, at tilskuerne er med, siger Mikael Thirup.

Han har været medlem i fangruppen i halvandet år og overtog posten som formand umiddelbart derefter.

Og for ham har det også været vigtigt for selve byen Hjørring at kunne huse en fodboldlandskamp - og vise byens stadion frem fra en flot side.

- Man kan sige, at vi kommer på tavlen rent fodboldmæssigt, og så synes jeg jo, at vi har et godt stadion, så det er skønt at kunne vise det frem, siger han.