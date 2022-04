Mikkel Agger blev den store helt for Thisted i vildt comeback

THISTED:Thisted FC har ikke fået en vild pointhøst i 2022, men i første kamp i 2. divisions oprykningsspil, fik de oprejsning på den konto, selvom det længe så ud til, at de skulle gå tomhændede fra opgøret.

Udeholdet fra B93 kom nemlig foran i det 47. minut, og den føring formåede de at holde helt til 81. spilleminut, hvor Thisted for alvor kom i gang.

Her udlignede ivorianeren Yao Dieudonne til 1-1, før den store helt blev den dygtige angriber Mikkel Agger, der fem minutter senere formåede at sende de tre point til Nordvestjylland i stedet for Sjælland.

Det betyder, at Thisted er fem point efter Hillerød på andenpladsen, der giver en plads i NordicBet Ligaen til efteråret. Hillerød har dog en kamp i hånden, og den kamp spiller de 18. april mod AB.

Næste opgør for Thisted FC er 24. april, hvor de på udebane møder sjællænderne fra Næstved, der i øjeblikket indtager førstepladsen i oprykningsgruppen med ni point flere end Thisted.