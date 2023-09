Mikkel Agger blev helten for Thisted FC

Thisted FC fik lørdag en meget tiltrængt sejr i 2. division. Siden sejren i første spillerunde over Brabrand har thyboerne blot hentet ét point i de efterfølgende fem kampe. Derfor var der pres på inden lørdagens kamp på udebane mod HIK, der ligesom Thisted FC har fået en pointfattig start på sæsonen.

Efter at have været bagud med 1-2 ved halvleg fik thyboerne vendt kampen rundt, og vandt 3-2 efter to mål af Mikkel Agger i anden halvleg.

- Jeg er super glad og lettet over, at vi fik sejren i det, der godt kunne betegnes som en sekspoints-kamp. Det var også dejligt, at folkene i den forreste række fik scoret, siger Thisted FC-træner Daniel Kristensen.

HIK - Thisted FC 2-3 Fodbold, 2. division

Mål: 0-1 Emil Seedorff (34. minut), 1-1 Mathias Veltz (40.), 2-1 Milan Rasmussen (45.), 2-2 Mikkel Agger (57.). 2-3 Mikkel Agger (84.) VIS MERE

I første halvleg var Thisted FC længe i god kontrol, og i det 34. minut gjorde Emil Seedorff det til 1-0 med sin første scoring i TFC-trøjen. Inden afslutningen på første halvleg fik hjemmeholdet fra HIK dog vendt rundt på tingene med to mål, så Hellerup-drengene førte 2-1 ved pausen.

I anden halvleg besluttede Thisted FC sig for med succes at gå højere op på banen. I det 57. minut fik de udlignet til 2-2 takket være Mikkel Agger, og i det 84. minut kom så den helt store forløsning fra samme spiller, der udnyttede et straffespark til 3-2.

- Der er selvfølgelig nogle ting, som vi skal have kigget på. Vi skal stadig have fjernet nogle af vores udfald i kampene, så det ikke bliver nødvendigt for os at score tre mål for at vinde, siger Daniel Kristensen.

Med lørdagens sejr fik Thisted FC distanceret sig fra bunden, og er oppe på tre kampe i træk uden nederlag.

- Det give selvtillid, og den skal vi helt sikkert tage med videre, siger Daniel Kristensen.